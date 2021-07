Tammara Thibeault participera à son premier combat olympique mardi

Le combat aura lieu vers 23 h, heure du Québec. Tammara Thibeault y affrontera la Kazakh Nadezhda Ryabets.

Elle ne l’a jamais affrontée, mais elle l’a déjà vue boxer , a expliqué son père, Patrick Thibeault, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Ça va faire un bon premier combat pour Tammara , croit-il, puisque sa fille a des chances de le remporter, selon lui. Il ajoute toutefois qu’aux Jeux olympiques, il ne faut prendre personne à la légère .

Vous pourrez regarder le combat de Tammara Thibeault en direct ou en rattrapage sur le site de Radio-Canada dédié aux Jeux olympiques.

La boxeuse est très zen , selon son père

Patrick Thibeault, qui a longtemps entraîné sa fille, trouve qu’elle est dans un bon état d’esprit, même si elle n’a pas pu disputer beaucoup de vrais matchs, récemment.

Elle est très zen, malgré le fait qu’une des choses qui n’a pas été facile, c’est de ne pas être capable de mettre les gants, comme on dit dans le monde de la boxe, de façon physique.

Les parents de l'athlète de 24 ans sont tristes de ne pas pouvoir être sur place pour l’encourager, surtout qu’il s’agit de ses premiers Jeux olympiques.

Ça a toujours été un rêve de jeunesse pour notre grande fille [de participer aux Olympiques] et d’être à distance, c’est un peu crève-coeur. Une citation de :Patrick Thibeault

Un parcours inattendu

En entrevue à Toujours le matin, Patrick Thibeault a raconté que lorsque Tammara était plus jeune, il n’aurait jamais pu prédire qu’elle aurait une carrière dans le monde sportif.

De fil en aiguille, avec la culture sportive qui règne dans la famille, ça a éveillé quelque chose en elle et avec ses traits de caractère de résilience et de détermination, j’imagine que c’est une recette gagnante , affirme son père qui a été joueur de football professionnel et qui pratique aussi la boxe.

Tammara Thibeault est inscrite à la catégorie des 75 kg. La Shawiniganaise ne vise rien de moins qu’une médaille olympique.