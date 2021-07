Volleyball: le Brésil ébranlé, mais pas vaincu par l’Argentine

L’équipe masculine brésilienne de volleyball a réussi à combler un retard de deux manches pour venir à bout de sa rivale argentine, lundi soir, à Tokyo, et l’emporter 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21 et 16-14).

Le duel sud-américain qui a duré près de deux heures et demie aura permis aux Brésiliens, champions olympiques en titre et premiers au classement mondial, d’envoyer un message clair à ses opposants : même s’ils tirent de l’arrière, il ne faut pas les compter pour battus.

Le Brésil demeure invaincu en deux matchs dans le groupe B, tandis que l’Argentine encaisse un deuxième revers, elle qui avait perdu contre l’équipe du Comité olympique russe samedi.

L’Argentine a profité du bloc brésilien peu efficace en première et deuxième manches. Tout réussissait à la formation qui occupe le 9e rang mondial et contrairement au Brésil, elle était en mesure de marquer des points en conservant le service.

Trop confiants, les Argentins ont vu leurs opposants se réveiller en troisième manche. Les Brésiliens ont profité de chacune de leurs erreurs pour enfin enlever une première manche dans ce match chaudement disputé.

Les Argentins ont démarré la quatrième manche en lion et leur avance est allée jusqu’à 6 points, sauf qu’ils ont ensuite perdu de leur superbe. Les Brésiliens ont créé l’égalité à 18 partout et dès ce moment, leur élan n’allait plus être arrêté, alors que de l’autre côté du filet, leurs opposants offraient un jeu plus décousu.

L’ultime manche a été à l’image du match : au coude-à-coude. Ce sont trois ballons bloqués tombés à l’extérieur en fin de match qui ont torpillé les espoirs argentins de battre la meilleure équipe au monde.

Mercredi, le Brésil jouera contre l’équipe du Comité olympique russe, tandis que l’Argentine fera face à la France.