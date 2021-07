Un autre dur coup pour les volleyeurs canadiens

Comme cela a été le cas contre les Italiens, les représentants de l’unifolié ont laissé filer une avance dans leur deuxième match du tour préliminaire. Cette fois, après avoir enlevé la première manche 25-23, ils ont perdu les trois suivantes 23-25, 23-25 et 20-25.

Classé 10e du monde, le Canada avait battu le Japon, 11e, quatre fois dans leurs cinq derniers affrontements avant de se retrouver à Tokyo. Il avait d’ailleurs défait son rival asiatique en juin dernier, en Italie, lors d'une rencontre de la Ligue mondiale.

Cette fois-ci, les Canadiens ont été surpris par l’attaque japonaise, menée de main de maître par les ailiers Yuji Nishida (23 points) et Yuki Ishikawa (22 points). Tout au long du match, mais surtout à partir de la deuxième manche, les deux piliers de la formation japonaise ont été parfaitement alimentés par le passeur Masahiro Sekita.

Du côté canadien, l’ailier Gordon Perrin (22 points) a excellé avec ses puissantes frappes. Mais l’attaque ne s’est pas aussi bien déployée que celle des Japonais, qui se sont même permis de très beaux contres en fin de match.

L'entraîneur-chef de la formation canadienne, Glenn Hoag, a envoyé Jay Blankenau en relève de TJ Sanders, son passeur partant, en début de troisième manche pour tenter de provoquer une étincelle. Mais les erreurs d’exécution et le recours trop fréquent au jeu en touche ont continué de bien servir les Japonais.

Les Canadiens en ont eu plein les bras face aux Japonais à leur deuxième match de la ronde préliminaire des Jeux de Tokyo. Photo : Getty Images / Toru Hanai

Reconnus pour leurs habiletés techniques et leur rapidité, ces derniers n’ont pas été suffisamment bousculés par les Canadiens et, par conséquent, avaient tout le temps nécessaire pour organiser leurs attaques. S’ils ont réussi à saisir leurs occasions pour enlever les deuxième et troisième manches, les Japonais semblaient seuls sur le terrain dans la quatrième, qu’ils ont largement dominée.

Une situation délicate

Cette deuxième défaite en deux matchs met le Canada dans l’embarras dans le groupe A. À leur prochain match, mercredi, ils affronteront les Iraniens (12es), qui sont toujours invaincus depuis le début du tournoi. Ils se mesureront ensuite au Venezuela (33e), vendredi, et à la Pologne (2e), dimanche.

Les quatre premières formations des deux groupes passeront en quarts de finale.

Les Canadiens sont arrivés à Tokyo avec l’ambition de remporter une médaille, la première dans l’histoire du pays dans un tournoi olympique de volleyball intérieur. À ce jour, le meilleur résultat des volleyeurs canadiens a été obtenu aux Jeux de Los Angeles, en 1984, où ils avaient terminé au pied du podium.

À Rio, alors qu'ils participaient aux Jeux d'été pour une première fois depuis ceux de Barcelone, en 1992, ils s’étaient classés 5es.

Pour leur part, les volleyeurs japonais en sont à leur première participation olympique depuis les JO de Pékin, en 2008, où ils avaient fini 11es.