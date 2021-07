Hugo Houle se prépare pour le contre-la-montre aux Jeux olympiques de Tokyo

Après avoir effectué le Tour de France, il y a à peine une semaine, le cycliste vient de parcourir 234 kilomètres sur les routes du Japon dans les premiers jours des Jeux olympiques.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Houle confirme qu’il a toujours la forme. Je me sens bien depuis la fin du Tour de France, donc j’espère être capable d’aller chercher un bon résultat. Du moins, je me sens bien et je suis motivé pour atteindre cet objectif , a-t-il déclaré lundi, en direct de Tokyo.

Sa prochaine épreuve est prévue mercredi à 1 h (HAE). Je m’attends à une course très exigeante, 40 kilomètres contre la montre, donc il faut rouler le plus fort possible, dit-il. Le parcours est quand même assez vallonné, donc il y a une bonne gestion de l’effort à faire.

J’ai bien hâte de me tester sur ce parcours. Une citation de :Hugo Houle, cycliste

Même si ses coéquipiers sont maintenant rentrés au Canada, il affirme être bien entouré. Il est notamment appuyé d’un kinésithérapeute, d’un chiropraticien et d’un ostéopathe pour se préparer à sa prochaine course.

En théorie, une dizaine de jours après un gros bloc comme le Tour de France, on a un pic de forme avec l’accumulation de la récupération et la grosse charge de travail de trois semaines , explique l'athlète de 30 ans.

Hugo Houle fier de sa course sur route

Le cycliste du Centre-du-Québec a terminé 85e. Il rappelle que son rôle était d’épauler Michael Woods. Son compatriote a terminé 5e.

Pour nous, c’est une très très belle performance pour le Canada, on n’a jamais été aussi proche [du podium] , a-t-il ajouté.

Hugo Houle a été surpris par la foule en début de parcours. Il a expliqué que le départ se faisait près de Tokyo et qu’ il y avait un nombre incroyable de spectateurs pendant les 30 premiers kilomètres .

J’étais très très impressionné. J’ai fait le Tour de France et je pense qu’il y avait plus de monde [au Japon] que ce que j’ai jamais vu sur le Tour de France ou en Europe , dit-il, étonné.

Le cycliste reconnaît qu’il est très motivant de participer à une compétition devant public, ce qui n’est pas souvent le cas à ces Jeux qui se tiennent en temps de pandémie mondiale.

Il y avait énormément de gens [au départ de la course sur route], peut-être parce que c’était l’une des seules épreuves auxquelles ils avaient accès sans restriction , estime celui qui participe à ses troisièmes Jeux olympiques.