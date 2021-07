Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray unis dans l'adversité

Le duo unifolié a bien amorcé sa compétition au centre aquatique de Tokyo, si bien qu’il était au pied du podium après son quatrième passage à la plateforme. Une entrée à l’eau plus difficile au cinquième plongeon est cependant venue mettre fin aux espoirs de gagner une médaille au Japon.

Ces derniers ont bien terminé leur journée de travail en obtenant 80,64 points à leur sixième et dernier plongeon. Le tout leur a permis de conclure avec une récolte de 405 points, soit 2,76 de moins que leur meilleur résultat obtenu aux Séries mondiales, à Montréal, en 2020.

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que les Québécois sont revenus sur leur performance, mais aussi sur tout le travail d’équipe effectué au cours de leur préparation olympique.

Je suis très heureux de notre performance aujourd’hui! Pour une première olympique, c’est vraiment bien. Et je suis content d’avoir pu la vivre avec Vincent , a lancé Zsombor-Murray, qui participera aussi à l'épreuve individuelle.

Nous avons une très bonne chimie. Nous travaillons bien ensemble et nous n’avons pas peur de parler de nos fautes ou des différents aspects à améliorer. C’était vraiment la clé pour nous au cours des deux dernières années , a renchéri Riendeau.

Le Montréalais n’était d’ailleurs pas au sommet de sa forme pour sa deuxième participation aux Jeux, car il s’est blessé au dos à l’entraînement plus tôt cette semaine.

C’est une autre embûche sur ma route. Il y en a eu plusieurs dans les dernières années, mais nous sommes habitués à faire face à l’adversité et nous avons été résilients , a-t-il indiqué, tout en rendant hommage à son jeune coéquipier.

Nathan a cru en moi, et c’est en partie pour cette raison que j’ai été capable de plonger aujourd’hui. J’y suis allé malgré la douleur et j’ai fait tout en mon possible pour offrir la meilleure performance possible sur la plateforme.

Une citation de :Vincent Riendeau, plongeur canadien