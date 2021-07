Les volleyeuses Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes demeurent invaincues

Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont conservé leur fiche parfaite au tournoi olympique de volleyball de plage à Tokyo. Lundi, les Canadiennes ont remporté leur second match du tour préliminaire en deux manches face à Julia Sude et à Karla Borger, de l'Allemagne.

Pavan et Humana-Paredes ont fait face à une bonne opposition contre les Allemandes, 15es au classement de la Fédération internationale de volleyball de plage (FIVB). Après avoir vu leurs opposantes prendre les commandes tôt dans le match, les Ontariennes ont fait preuve de caractère pour effacer leur retard.

En retard par 3 points, le duo de l’unifolié a obtenu gain de cause à la suite d'une contestation vidéo sur une attaque de Sarah Pavan. Cette action a donné du rythme aux volleyeuses du Canada et elles ont poursuivi sur leur lancée pour se retrouver à égalité à 17 partout.

Pavan s’est ensuite démarquée au filet avec plusieurs contres qui ont permis à son équipe de l’emporter 21-17 et de s'emparer de l’avance dans le duel.

Cette remontée a semblé ébranler les représentantes de l’Allemagne, qui n’ont jamais été dans le coup par la suite.

Impeccables en attaque, les Canadiennes n’ont mis que 19 minutes pour gagner la seconde manche au compte de 21-14 et signer une deuxième victoire en deux sorties au parc Shiokaze.

Nous avions un plan de match bien précis aujourd'hui. Nous avons profité d'un temps d'arrêt lors de la première manche pour nous recentrer et faire les ajustements nécessaires , a analysé Melissa Humana-Paredes, tout en saluant le travail de sa partenaire.

Sarah a élevé son jeu d'un cran au bon moment! Elle a vraiment été excellente au filet avec plusieurs contres très importants. Une citation de :Melissa Humana-Paredes

Samedi, les championnes du monde en titre s’étaient imposées en deux manches face aux Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon.

Pavan et Humana-Paredes joueront leur troisième et dernière partie préliminaire jeudi, face aux Suisses Joana Heidrich et Anouk Vergé-Depré. Le premier rang du groupe A sera à l’enjeu.

Nous sommes très contentes de notre jeu jusqu'à maintenant dans le tournoi. Par contre, nous savons que nous devrons atteindre un autre niveau et il nous reste un match pour prendre notre rythme. Ce sera une partie difficile, mais si nous sommes concentrées et que notre préparation est à point, nous ressortirons avec la victoire , a conclu Humana-Paredes.

Pour leur part, Heather Bansley et Brandie Wilkerson seront en action mardi, face aux Argentines Ana Gallay et Fernanda Pereyra. Le duo du Canada a été défait d’entrée de jeu contre la formation chinoise de Wang Fan et Xia Xinyi.