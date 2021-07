C'est terminé pour Leylah Annie Fernandez à Tokyo

Le défi était de taille pour la joueuse de tennis Leylah Annie Fernandez au deuxième tour du tournoi olympique en simple. La Canadienne s’est mesurée à la Tchèque Barbora Krejcikova et s’est inclinée en deux manches de 2-6 et 4-6, lundi.

Leylah Annie Fernandez a eu du mal à trouver son rythme en début de partie. Championne en titre de Roland-Garros, Krejcikova en a profité et a vite pris une confortable avance en première manche pour l’emporter 6-2 en 30 minutes.

La Tchèque, 11e raquette mondiale, a poursuivi sur sa lancée. Fernandez n’a pu suivre la cadence. En plein contrôle, son opposante a profité des ouvertures créées par les déplacements latéraux de la Québécoise pour prendre l'avance 5-1.

Fernandez, qui occupe le 72e rang mondial, s’est accrochée et a réduit l’écart à 5-4 avant de voir Barbora Krejcikova mettre fin au match sur son service.

Je suis très déçue, a-t-elle confié après le match. Je sais que je peux mieux jouer. Il va falloir que je parle avec mes entraîneurs pour voir où je peux m'améliorer.

J'ai fait trop d'erreurs et elle en a profité.

La Canadienne de 18 ans avait commencé son premier tournoi olympique avec une victoire en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-0 face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska.

Également en action au deuxième tour, la Japonaise Naomi Osaka a vaincu Viktorija Golubic, de la Suisse, en deux manches de 6-3 et 6-2.

Il s’agit d’un retour au jeu pour la Japonaise de 23 ans. Elle avait abandonné au second tour des Internationaux de France pour cause de détresse psychologique. À son premier match depuis la fin du mois de mai, la favorite locale n’a pas déçu et a facilement eu le dessus sur la Chinoise Zheng Saisai.

Rappelons que la no 1 mondiale Ashleigh Barty a quant à elle perdu son tout premier affrontement du tournoi dimanche. Elle a été surprise par l'Espagnole Sara Sorribes, 48e sur la scène internationale. Championne de Wimbledon, l’Australienne figurait parmi les favorites pour remporter la médaille d’or.