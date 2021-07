Margaret Mac Neil donne au Canada sa première médaille d'or à Tokyo

Elle a parcouru la distance en 55 s 59/100 pour devancer la Chinoise Yufei Zhang (55,64) et l’Australienne Emma McKeon (55,72). La Canadienne a explosé dans la dernière ligne droite de la course, après avoir conclu le premier 50 m en 7e position.

Je n’étais pas nerveuse avant la compétition. Je voulais juste avoir du plaisir. C'est assez inhabituel pour moi. J’étais surprise d’entendre mon nom et de voir le numéro un qui le suivait au tableau , a dit tout bonnement la nouvelle championne olympique à sa sortie de la piscine.

Mac Neil avait remporté cette épreuve aux Championnats du monde en 2019.

L’athlète de l’Université du Michigan a ainsi décroché une deuxième médaille en deux jours, après l’argent au relais 4 x 100 m libre, dimanche. C'est fou, j'en suis encore à réaliser ce qu'on a accompli hier, j'en ai encore pour un moment , s'est exclamée la jeune championne.

Remportée au troisième jour des compétitions, cette médaille d'or est la plus rapide du Canada depuis les Jeux de Sydney, en 2000, lorsque Simon Withfield avait remporté l'épreuve du triathlon.

Summer McIntosh tout près d'une médaille

Une heure plus tard, la jeune Canadienne Summer McIntosh, 14 ans seulement, a bataillé jusqu’à la fin dans l’espoir de mettre la main sur une médaille au 400 m libre. Elle a finalement pris la 4e place.

Elle était parmi le trio de tête pendant toute la course, mais une perte de vitesse dans les 100 derniers mètres l’a éjectée du podium.

Je me disais juste de continuer de batailler et de toucher le muret le plus rapidement possible. Une citation de :Summer McIntosh, 4e au 400 m libre

L’Australienne Ariarne Titmus a remporté l’épreuve en 3:56,69, moins d’une seconde devant l’Américaine Kathleen Ledecky, mais avec une belle avance sur la Chinoise Bingjie Li, 3e. Cette dernière a devancé McIntosh dans le dernier virage de la course.