Tyler Mislawchuk fait bonne figure en triathlon, mais arrive à court

C’est un rang identique à celui que le jeune homme du Manitoba avait obtenu à ses premiers Jeux, à Rio, en 2016. Son coéquipier Matt Sharpe a terminé en 49e et dernière position.

Le Norvégien Kristian Blummenfelt a remporté la médaille d’or avec un chrono de 1:45:04, 11 s devant son plus proche poursuivant, le Britannique Alex Yee. Le Néo-Zélandais Hayden Wilde (1:45:24) a pris le 3e rang.

Les Canadiens ont connu une bonne journée avant de se faire distancer à l’épreuve de course à pied. Mislawchuk était en 9e position, en plein cœur du peloton, au moment d’arriver à la zone de transition après l’épreuve de natation.

Lui et Sharpe ont même mené la course pendant une bonne portion des 40 km de vélo. Mais ils n’ont pu maintenir le rythme lors de la course à pied, sous l’humidité et la chaleur de Tokyo.