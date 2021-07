À ne pas manquer ce soir, aux Jeux de Tokyo

Les athlètes canadiens tenteront de se démarquer ce soir dans plusieurs finales dont en natation, en escrime, au plongeon de 10 m synchro, en vélo de montagne cross-country et au triathlon, qui est déjà en cours.

Les qualifications se poursuivent pour plusieurs autres athlètes comme au basketball, au rugby, au volleyball de plage, au water-polo et au hockey sur gazon.

Triathlon individuel masculin

Deux Canadiens, le Manitobain Tyler Mislawchuk et le Britanno-Colombien Matthew Sharpe font partie de la cinquantaine de participants au premier triathlon olympique à la Base nautique d'Obaida. Ils doivent parcourir 1,5 km à la nage, 40 km à vélo et 10 km à la course.

Mislawchuk a terminé 15e aux Jeux de Rio, alors que Sharp effectuera ses débuts olympiques.

La quête de médailles se poursuit à la piscine

Les épreuves de natation se poursuivent pour une 3e journée aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / David Ramos

Le Canada aura d’autres chances de remporter des médailles à la piscine. Maggie MacNeil s’est assuré une place dans la finale du 100 m papillon. La jeune Summer McIntosh sera de la finale du 400 m libre, alors que l’équipe de relais masculine du 4 x 100 m tentera de se démarquer comme les Canadiennes l’ont réussi hier en remportant l’argent dans leur relais.

En escrime, plusieurs Canadiens seront à l’oeuvre dans les épreuves de sabre individuel (femmes) et fleuret individuel (hommes).

Au 2e tour de tennis féminin, Leylah Fernandez affrontera en simple la Tchèque B. Krejcíková au Parc de Tennis d’Ariake. La jeune Canadienne a connu un bon début de tournoi en remportant son premier match face à la 46e raquette mondiale Dayana Yastremska.

Les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont gagné leur premier match en deux manches, samedi, contre les Néerlandaises. Photo : AFP / Angela Weiss

En volleyball de plage, le tour préliminaire se poursuit au Parc Shiokaze : les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes affronteront le duo allemand composé de Julia Sude et Karla Borger.

Sports d'équipe

L’équipe canadienne de rugby à 7, avec son cocapitaine Nathan Hirayama – porte-drapeau à l’ouverture des Jeux – amorce son tournoi olympique en affrontant la Grande-Bretagne, qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux de Rio. Ces équipes ne se sont jamais affrontées auparavant aux mondiaux ou aux Jeux olympiques.

Ces deux nations s'affronteront également lors d'un match de hockey sur gazon.

Au softball, l’équipe japonaise qui a blanchi le Canada 1-0 en prolongation hier, se mesurera maintenant aux Américaines.