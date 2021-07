Basketball : la France secoue les États-Unis

Il s’agit d’une première défaite pour les États-Unis en 26 matchs aux Jeux olympiques depuis 2004.

Tout avait pourtant bien commencé pour la nation championne olympique en titre. Les Français manquaient de précision dans leurs tirs, en plus de se buter régulièrement à la défense américaine aux deux premiers quarts.

Les Américains ont maintenu une avance variant entre cinq et sept points et sont rentrés au vestiaire à la demie alors que la marque était de 45-35 en leur faveur.

La pause de la mi-rencontre a été profitable pour la France qui est revenue sur le terrain avec une nouvelle énergie. Menée par Evan Fournier– qui a marqué 28 points dans la rencontre – l’équipe française a commencé à enchaîner les tirs de 3 points, contrairement aux Américains qui étaient moins précis.

Le vent tourne

L’égalité a été créée à 52-52 et Nando de Colo a donné l’avance aux Français 55-54 grâce à un tir de 3 points. Le vent a tourné à ce moment et la défense française a forcé l’attaque américaine à devenir brouillonne dans son jeu pendant ce passage à vide. Thomas Heurtel a réussi un tir de 3 points et les Français étaient en avance 62-56 avec un quart à faire.

Les Américains n’ont pas baissé les bras et ont ramené le pointage à égalité à 63 partout avec un peu moins de 7 minutes à jouer. L’intensité française a été mise en évidence en fin de quart, alors qu’elle tirait de l’arrière 74-73. Yabusele Guerschon a plongé pour passer le ballon à Evan Fournier qui a réussi les trois points, ce qui a propulsé la France en avant 76-74.

Sonnés par cette séquence, les Américains ont ensuite manqué 3 tirs de 3 points dans les 30 dernières secondes et ont vu les Français leur infliger une première défaite à Tokyo.

Cette victoire donne assurément confiance à la formation française qui est à la recherche d’un premier podium olympique depuis sa médaille d’argent aux Jeux de Sydney, en 2000, où elle avait été finaliste... contre l’équipe américaine.