Deux finales individuelles pour la gymnaste Ellie Black

La gymnaste canadienne Ellie Black, sur qui reposent de grands espoirs aux Jeux de Tokyo, s’est qualifiée pour les finales individuelles à la poutre et au concours complet, dimanche. Black et ses coéquipières Shallon Olsen, Brooklyn Moors et Ava Stewart n'ont toutefois pu mener leur pays au tour décisif ultime du concours par équipe.