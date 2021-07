Trois records olympiques consécutifs en natation

La nageuse canadienne Kylie Masse s’est qualifiée pour les demi-finales du 100 m dos, dimanche à Tokyo, et a détenu pendant un tout petit instant le record olympique grâce à un temps de 58 s 17/100.

L’Américaine Regan Smith s’est toutefois emparée de la marque olympique lors de la vague suivante avec un chrono de 57,96 s, mais ce record n'a pas tenu non plus. Jamais deux sans trois, l'Australienne Kaylee McKeown a fait mieux que Masse et Smith en parcourant la distance en 57,88 s.

La Canadienne Taylor Ruck, qui nageait dans la même vague que sa compatriote Masse, s’est également qualifiée pour les demi-finales après avoir enregistré un temps de 59,89 s.

Les demi-finales de l’épreuve auront lieu dimanche en fin de soirée.

L'adolescente Summer McIntosh impressionne

À seulement 14 ans, la Canadienne Summer McIntosh s’est qualifiée pour la finale du 400 m libre, battant au passage le record national avec un temps de 4 min 2 s 72/100. La nageuse torontoise a ainsi enregistré le 5e chrono des qualifications.

Le relais canadien a décroché son billet pour la finale du 4 x 100 m libre. Le quatuor composé de Brent Hayden, de Joshua Liendo Edwards, de Ruslan Gaziev et de Yuri Kisil a arrêté le chrono à 3:13. Cela a valu le 7e temps aux représentants de l'unifolié.

La finale féminine du 400 m libre et celle du relais masculin 4 x 100 m libre auront lieu dimanche en soirée.

Les Canadiennes Kelsey Lauren Wog et Kierra Smith, inscrites au 100 m brasse, ainsi que les Canadiens Cole Pratt et Markus Thormeyer, au 100 m dos, ont été éliminés à l’issue des qualifications.