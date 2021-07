Taekwondo : Skylar Park passe en quarts de finale

La Manitobaine Skylar Park s’est qualifiée pour les quarts de finale chez les moins de 57 kg aux Jeux de Tokyo au terme d’un combat qu’elle a largement dominé 25-15 devant l'Australienne Stacey Hymer. Son prochain aura lieu un peu plus tard dimanche.

Les deux adversaires ont échangé plusieurs coups de pied dans un premier round très serré, qui s’est finalement terminé à l’avantage de la Canadienne.

Son adversaire australienne est revenue en force au début du deuxième round, enchaînant les coups et les attaques. Plus hésitante, Skylar Park l’a laissée prendre l’avantage et s’est retrouvée derrière à 6-10.

Le vent a toutefois tourné rapidement. Grâce à sa vitesse et à l’effet de surprise, la Canadienne a marqué 6 points en 11 secondes pour prendre le contrôle du combat. Une autre frappe au corps l’a placée dans une situation dominante à la fin du deuxième round.

L’ultime engagement a été l’affaire de Skylar Park d’un bout à l’autre. L’Australienne a tenté tant bien que mal d’accentuer la pression, mais rien n’y a fait. La Manitobaine a réussi à parer ses attaques et à marquer d’autres précieux points.