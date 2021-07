COVID-19 : Bryson DeChambeau doit faire une croix sur les Jeux de Tokyo

Un premier sportif de renom se voit privé de son rêve olympique à Tokyo à cause de la COVID-19. Le golfeur américain Bryson DeChambeau, vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2020 , a déclaré forfait après avoir reçu un test positif.

Le 6e joueur mondial sera remplacé dans l'équipe américaine par Patrick Reed, qui était déjà présent aux épreuves de golf de Rio en 2016.

Je suis profondément déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux pour les États-Unis. Représenter mon pays signifie tout pour moi et c'était un immense honneur de faire partie de cette équipe , a déploré DeChambeau.

DeChambeau était très attendu sur le parcours de golf de Tokyo malgré des résultats en demi-teinte récemment. L'Américain de 27 ans a pris la 33e place de l'Omnium britannique et le 26e rang aux Internationaux des États-Unis.

Sa victoire à l'Arnold Palmer Invitational en mai avait assuré sa qualification aux Jeux de Tokyo. Les quatre meilleurs Américains au classement de la saison avaient leur billet.

Patrick Reed Photo : Getty Images / David Cannon

Je ne souhaite que le meilleur à Bryson, et je sais à quel point il est déçu de ne pas pouvoir participer à la compétition. Je ferai tout mon possible pour jouer de mon mieux et bien représenter notre pays a réagi Reed.

Justin Thomas, Collin Morikawa, lauréat de l'Omnium britannique il y a une semaine, et Xander Schauffele compléteront l’équipe américaine.