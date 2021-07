Un nouvel adversaire pour Félix Auger-Aliassime au 1er tour

Je suis très déçu de devoir renoncer, mais l'encadrement médical m'a déconseillé de participer à deux tournois, j'ai donc pris la décision difficile de me retirer du tableau de simple et de me concentrer sur le double avec Joe Salisbury , a expliqué Murray, 104e joueur mondial, qui tente à 34 ans de retrouver son meilleur niveau après une lourde opération d'une hanche en janvier 2018.

Auger-Aliassime (15e) affrontera plutôt l’Australien Max Purcell (190e).

Murray a décroché le titre olympique en simple à Londres en 2012, puis à Rio en 2016, en plus de trois titres du grand chelem.