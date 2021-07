Sydney Pickrem se retire du 400 m quatre nages

La décision a été prise peu avant l’épreuve, après consultation avec le personnel de l’équipe médicale du Canada et l'entraîneur Ben Titley.

Pickrem espère maintenant se concentrer sur le 200 m brasse et sur le 200 m quatre nages, auxquels elle doit aussi participer.

Triple médaillée de bronze aux derniers mondiaux, la nageuse de 24 ans pourrait également faire partie de l’une des équipes de relais.

Tessa Cieplucha a donc été la seule nageuse du pays à s’élancer au 400 m quatre nages, samedi. L’Ontarienne de 22 ans a enregistré le 14e temps des qualifications (4 min 44,54 s), ce qui ne lui a pas permis d’obtenir une place en finale. L’Américaine Emma Weyant a été la plus rapide de la journée sur la distance, avec un temps de 4:33,55.

MacNeil et Savard progressent

Pour leur part, l’Ontarienne Margaret MacNeil et la Québécoise Katerine Savard ont connu une excellente entrée en matière en assurant leur qualification pour les demi-finales du 100 m papillon.

Championne du monde de la distance, MacNeil a terminé première de sa vague de qualification avec un temps de 56,55 s. Prenant part à la même course, Savard a conclu au quatrième rang, à 0,96 s de sa compatriote.

MacNeil et Savard ont respectivement enregistré les 5e et 11e meilleurs temps des qualifications. La Chinoise Yufei Zhang et l’Australienne Emma McKeon ont été les plus rapides en stoppant toutes deux le chrono à 55,82 s.

Margaret Macneil s'est facilement qualifiée pour les demi-finales au 100 m papillon, samedi, aux Jeux de Tokyo. Photo : Associated Press / Martin Meissner

Championne olympique en titre de l'épreuve, la Suédoise Sarah Sjoestroem a réalisé le troisième temps des qualifications (56,18 s).

Âgée de 21, MacNeil en est à ses premiers Jeux olympiques tandis que Savard, 28 ans, participe à ses troisièmes. L’athlète de Pont-Rouge avait raté sa qualification au 100 m papillon, son épreuve de prédilection, pour les Jeux de Rio. Elle avait néanmoins participé au relais 4 x 200 m style libre canadien, qui avait décroché le bronze.

Une première finale de relais

Au relais 4x100 m style libre, Kayla Sanchez, Taylor Ruck, Rebecca Smith et Penny Oleksiak ont pris le troisième rang de leur vague de qualification, derrière les Australiennes et les Néerlandaises. Elles seront donc de la finale dimanche, à Tokyo.

Les Canadiennes avaient obtenu la médaille de bronze à cette épreuve à Rio et aux derniers championnats du monde.

Enfin, au 100 m brasse chez les hommes, l’Ontarien Gabe Mastromatteo (1:01,56) s’est classé 38e des qualifications.