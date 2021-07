Difficile entrée en matière pour les duos canadiens en badminton

Les Canadiens Jason Ho-Shue et Nyl Yakura avaient tout un défi à relever pour amorcer le tournoi en double. Ils ont croisé le fer avec les Indonésiens Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan, classés 2e du monde, et ils ont été défaits 12-21 et 11-21.

Les représentants de l'unifolié n’ont guère fait mieux en double mixte. Joshua Hurlburt-Yu et Josephine Wu se sont inclinés en deux manches de 13-21 et 6-21 devant les troisièmes têtes de série, Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai, de la Thaïlande.

L'équipe de double féminin du Canada, formée de Rachel Honderich et de Kristen Tsai, a offert plus de résistance, mais en vain. Les Canadiennes ont baissé pavillon en trois manches de 21-16, 14-21 et 15-21.

Les trois duos seront de retour en action dimanche. Michelle Li effectuera ses débuts en simple contre Nikte Alejandra Sotomayor, du Guatemala. Le calendrier du Canadien Brian Yang, qui doit se produire en simple, n'a pas encore été déterminé.

Avec huit athlètes en badminton à Tokyo, le Canada compte sur son équipe la plus imposante à des Jeux olympiques.