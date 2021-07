La Canadienne Leylah Annie Fernandez remporte son premier match

La Canadienne Leylah Annie Fernandez a réussi son entrée au tournoi olympique de tennis grâce à une victoire en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-0 sur l’Ukrainienne Dayana Yastremska, samedi.

La joueuse québécoise, qui occupe le 72e rang mondial, a dominé la première manche en 41 minutes.

Elle avait aussi bien commencé la deuxième. Fernandez menait 3-1, mais Yastremska a replacé son jeu pour effacer son retard et l’emporter.

La Canadienne a toutefois freiné net cette poussée avec du jeu solide. Elle a dominé la troisième manche d'un bout à l'autre.

Dabrowski et Fichman éliminées en double féminin

Le parcours de Gabriela Dabrowski et Sharon Fichman est terminé en double féminin. Classé 7e tête de série, le duo canadien s’est incliné en deux manches de 6-7 (3/7) et 4-6 contre les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani.

Plus de détails suivront.