Volleyball : les Canadiens s’effondrent contre les Italiens

Le Canada voulait amorcer sa quête d’une médaille du bon pied en volleyball masculin aux Jeux de Tokyo. Après un départ en lion contre l'Italie, samedi, tout s’est effondré et il a perdu en cinq manches.

Dès la première manche, le ton était donné. Deux équipes déterminées, des échanges serrés, très peu d’erreurs. Les Canadiens ont finalement eu le dessus 28-26 et avec ce premier pas victorieux, ils transpiraient la confiance.

Les Italiens en ont rapidement souffert, ils n’ont fait que passer en deuxième manche. Avantage 25-18 pour le Canada, le duel au sommet allait-il avoir lieu? Le Canada semblait se diriger vers une victoire facile.

Que s’est-il passé après la deuxième manche?

L’Italie devait absolument provoquer quelque chose. L’électrochoc est venu du joueur étoile Ivan Zaytsev, ou plutôt par son absence. Il a terminé le match sur les lignes de côté et c'est de cet endroit qu’il a vu ses compatriotes reprendre vie, remporter une première manche 25-21 et ne plus jamais regarder derrière.

Rapidement débordés, les Canadiens ont perdu la quatrième manche 18-25. Ce premier match olympique allait donc aller à la limite.

Les Canadiens devaient rebondir, mais rien à faire. L’esprit qui les a animés en début de match s’était évaporé, et nulle part on n’a pu le retrouver.

Les Canadiens n’ont jamais été une réelle menace en fin de match. Les Italiens ont remporté le bris d’égalité 15-11, et le match.

Les Canadiens devront se resaisir pour leur prochain match, lundi, contre le Japon. Photo : AP / Manu Fernandez

La mission : remporter une médaille

Ce premier faux pas va compliquer la tâche des Canadiens, qui sont en mission à Tokyo. Ils ne visent rien de moins qu’une médaille, chose que le Canada n’a jamais accomplie en volleyball masculin aux Olympiques (5e rang à Rio en 2016).

La tâche ne sera toutefois pas facile, car plusieurs pays sont en mesure de monter sur la première marche du podium.

Douze équipes, réparties dans deux poules, participent au tournoi olympique de volleyball masculin. Les quatre meilleures équipes de chaque poule au terme de la ronde préliminaire passeront en quarts de finale.

Classé 10e du monde, le Canada profite d’un sort favorable dans la poule A, avec la Pologne (2e), l’Italie (9e), le Japon (11e), l’Iran (12e) et le Venezuela (33e). La poule B regroupe le Brésil (1er), la France (4e), les États-Unis (5e), l’Argentine (8e) et la Tunisie (16e). L’équipe du Comité olympique russe (équipe ROC) complète la poule B.