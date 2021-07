Le Canada fait encore bonne figure en aviron à Tokyo

Dans le deux de pointe féminin sans barreur, Caileigh Filmer et Hillary Janssens ont profité d’un bon départ et d’une excellente cadence pour mener la course d’un bout à l’autre. Elles ont complété le parcours en 7 min 18 s et 34/100.

Les championnes du monde en 2018 n’ont laissé aucun doute sur leurs aspirations aux Jeux de Tokyo. Elles ont devancé les Roumaines (7:20,36) et les Italiennes (7:22,79) pour obtenir leur place en demi-finales.

Kai Langerfeld et Conlin McCabe se sont qualifiés pour les demi-finales du deux de pointe sans barreur en prenant le troisième rang de leur vague, dominée par les Croates. Photo : Getty Images / Naomi Baker

Dans la même épreuve, du côté des hommes, Kai Langerfield et Conlin McCabe ont lutté contre les puissants frères Sinkovic de la Croatie et les Danois dans leur vague de qualifications.

Les Croates ont finalement remporté la course en 6:32,41, devant les Danois (6:36,93). Les Canadiens, 3es (6:40,99), sont tout de même qualifiés tout de même pour les demi-finales.