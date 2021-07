Soccer : Marie-Ève Nault se souvient des Jeux olympiques de 2012

De passage à l’émission Toujours le matin, l’ancienne défenseure suit attentivement le parcours des représentantes de l'unifolié.

J’étais debout très tôt pour regarder leur premier match [préparatoire] donc c’est sûr qu’il y avait beaucoup d’émotions à ce moment-là, mais aujourd’hui, c’est toujours un peu spécial avec la cérémonie d’ouverture , admet-elle.

Lors de sa participation aux Jeux, l’horaire des parties ne lui avait pas permis de prendre part à la cérémonie. Elle et ses coéquipières avaient toutefois organisé une cérémonie entre elles, à leur hôtel.

Chaque athlète a quand même sa façon de vivre la cérémonie d’ouverture. Oui, c’est dommage parce que normalement, c’est grandiose. [...] Là, c’est un peu différent parce qu’il n’y aura pas beaucoup, voire aucune personne dans le stade. Ça amène un peu une ambiance différente , explique-t-elle.

De prendre part aux Jeux demeure l’expérience la plus mémorable de sa carrière, avoue Marie-Ève Nault. Le contexte vient donc changer un peu la donne pour les sportifs qui y prennent part cette année.

Une occasion de fraterniser

Ce qui manquera aussi cette année, estime l’ancienne athlète, c’est le sentiment de fraternité entre les athlètes et les nations, qui se dissipe en raison de la pandémie et des mesures sanitaires.

C’est un peu dommage parce qu’on apprend justement leur réalité, on apprend les différentes cultures et tout ça. Donc, d’enlever un peu cette camaraderie-là, oui, ça va rendre les Jeux un peu différents.

« De se retrouver tous ensemble et de se dire : "Wow, on est les meilleurs athlètes au monde et on est réuni dans un village ensemble, tous sports confondus." Je pense que c’est ça qui rend les choses si spéciales », conclut-elle.