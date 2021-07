Place à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo

Ce qui marque toutefois le début des Jeux, traditionnellement, c’est la cérémonie d’ouverture avec l’allumage de la vasque olympique et un spectacle à grand déploiement, mais avec la situation sanitaire qui prévaut partout dans le monde, les organisateurs promettent un événement plus sobre qu’à l’habitude.

Où et quand regarder la cérémonie d’ouverture?

Animée par Marie-José Turcotte et Céline Galipeau, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo sera diffusée en direct du stade olympique de Tokyo le vendredi 23 juillet dès 6 h 30 (HAE) sur notre site web et à la télévision sur ICI Télé.

Sur l’application Sports de Radio-Canada et sur Radio-Canada.ca/olympiques, la cérémonie sera offerte dans huit langues autochtones – en cri de l’Est, en gwich’in, en inuktitut, en inuvialuktun, en chipewyan, en déné du Dehcho, en déné du Sahtu et en tlicho – de même qu’en langue des signes du Québec (LSQ) et en vidéodescription, avec sous-titrage.

Vendredi soir, ICI Télé rediffusera la cérémonie à 18 h 30 (HAE).