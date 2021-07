Le cycliste Hugo Houle entre en piste aux Jeux olympiques de Tokyo

Le cycliste Hugo Houle est à Tokyo pour les Jeux olympiques et sera en action dès vendredi soir. Il a l'ambition de permettre au Canada de remporter une médaille.

L’athlète originaire de Sainte-Perpétue va prendre part à deux épreuves : la course sur route et le contre-la-montre. L’équipe canadienne a d’ailleurs de l’ambition avec à sa tête Michael Woods.

On va essayer de faire le maximum de travail pour lui et aller gagner une médaille [...] La forme est bonne après le Tour [de France]. Le timing est bon. J’espère que les jambes vont répondre de la bonne façon , avoue-t-il.

Arrivé mardi matin en sol japonais, le cycliste a pu rapidement contempler l’importance du protocole sanitaire, car le pays a été mis à rude épreuve ces derniers temps en plus des cas de COVID-19 répertoriés dans le village olympique.

C’est très, très strict. Les mesures qui ont été mises en place, déjà de l’accueil à l'aéroport, ça a pris à peu près jusqu’à cinq ou six heures, le temps de faire le processus au complet.

Hugo Houle, qui réside dans un hôtel et non pas dans le village olympique, ne s’inquiète toutefois pas de la possibilité que l’événement soit annulé à la dernière minute, une option que le directeur général des Jeux olympiques n’exclut pas.

Ça fait déjà pratiquement un an et demi que c’est notre quotidien. Bon, les Jeux olympiques, c’est clair que c’est important pour nous. Mais dans le cyclisme, à chaque compétition, on est à la merci d’un test positif , explique-t-il.