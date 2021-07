La candidature de Brisbane était la seule en lice. Le vote majoritaire des membres du CIO lui était donc acquis. Pour les instigateurs du projet australien, le suspense n’a certainement pas été difficile à supporter. La veille du vote, les citoyens de Brisbane avaient même été prévenus qu’un feu d’artifice allait saluer l’officialisation de la nouvelle.

Pourtant, au cours des dernières années, les collègues du site Inside the Games avaient documenté le fait que l’Inde, l’Allemagne, l’Indonésie, la Hongrie et le Qatar s’étaient montrés enclins à présenter les Jeux de 2032.

Que s’est-il donc passé pour que Brisbane se fasse ainsi livrer les Jeux sur un plateau d’argent?

***

Un comité a été mis sur pied en 2019 par Thomas Bach afin de revoir le processus de candidatures des villes désirant présenter les Jeux. Et ce comité a déterminé qu’il fallait mettre un terme aux traditionnels appels de candidatures et aux longues et coûteuses démarches auxquelles devait se soumettre chacun des comités souhaitant organiser des JO.

Au fil des ans, de façon constante, le processus soi-disant démocratique menant à l’obtention des Jeux entachait aussi beaucoup l’image du mouvement olympique.

Pour arriver à leurs fins, les représentants de chaque ville candidate devaient en quelque sorte partir à la chasse aux votes. Il leur fallait donc s’engager dans des opérations de séduction auprès de chacun des membres du CIO afin d’obtenir leur appui. Et cela ouvrait évidemment la porte, toute grande, à la corruption.

Le processus d’obtention des Jeux de 2016 avait d’ailleurs été marqué par un énième scandale. Un ancien gouverneur de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, avait déclaré avoir versé deux millions de dollars à l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme, Lamine Diack, afin qu’il puisse acheter des votes favorables à la candidature brésilienne.

Au total, les allégations de corruption visaient neuf membres du CIO, dont les anciens champions Sergey Bubka (saut à la perche) et Alexander Popov (natation).

Et avant Rio, il y a eu les Jeux de Sotchi, qui avaient coûté plus de 50 milliards et qui se sont incontestablement avérés les plus corrompus de l’histoire. Pour les obtenir, le gouvernement russe avait notamment eu recours au lobbying de Gafur Rakhimov, un homme d’affaires que la CIA avait reconnu comme l’un des plus importants trafiquants d’héroïne dans le monde.

Rakhimov avait lui-même confirmé qu’il s’était servi de ses contacts pour assurer la Russie de l’appui de plusieurs délégués du CIO provenant de l’Asie centrale.

Les histoires d’horreur de ce genre sont trop nombreuses pour toutes être énumérées. Nombre d'ouvrages les ont documentées.

***

En fin de compte, les vieilles façons de faire du CIO ont été abandonnées. Ou presque.

Désormais, au lieu de faire des appels de candidatures, les membres d’un comité restreint du CIO entreprennent des discussions et montent discrètement un dossier avec les représentants d’une ville qui leur semble intéressante et intéressée à présenter les Jeux.

Cette méthode a l’avantage de faire épargner des sommes d’argent et des efforts considérables à de nombreux comités organisateurs. Auparavant, après des années d’efforts, de nombreuses organisations se retrouvaient devant le néant lorsqu'on annonçait le nom de l’heureuse ville sélectionnée par le CIO.

Cette méthode, plus discrète, permet aussi au CIO d’éviter l’humiliation de référendums à répétition où des populations rejettent l’idée de présenter des Jeux.

Enfin, le nouveau processus a aussi l’avantage de retirer une bonne dose de pouvoir à d’obscurs membres du CIO susceptibles de monnayer leur vote.

Toutefois, il n’y a rien de parfait dans la vie.

Dans l’octroi des Jeux de 2032 à Brisbane, le seul hic réside dans le fait que le comité qui a provoqué cette réforme était dirigé par un fidèle lieutenant de Bach : le président du Comité olympique australien, John Coates.

Et voilà que, comme par hasard, les acteurs qui ont choisi en coulisses la ville hôtesse des Jeux de 2032 se sont concentrés uniquement sur la candidature d’une ville australienne.

Faut-il en rire ou en pleurer?

L’équipe canadienne de soccer féminin, la seule du monde à avoir accédé au podium lors des deux derniers Jeux olympiques, a entrepris son parcours à Tokyo par un match nul de 1-1, mercredi, contre une équipe japonaise fort peu menaçante.

Les ambitions des Canadiennes sont grandes, mais il est permis de se demander si leur attaque leur permettra de se battre pour une médaille dans le présent tournoi olympique.

Lors des trois derniers Jeux, les attaquantes Christine Sinclair et Melissa Tancredi avaient inscrit les deux tiers des buts de la formation canadienne.

Or, Tancredi est désormais à la retraite. Sinclair est pour sa part âgée de 38 ans, et on ne retrouve pas beaucoup de joueuses capables de secouer les filets sur une base constante.

Avant les Jeux, le Canada avait été blanchi 7 fois à ses 13 dernières rencontres.

Les deux autres attaquantes partantes du match de mercredi matin, Janine Beckie (1 but à ses 12 derniers matchs internationaux) et Nichelle Prince (1 but à ses 15 derniers matchs), ne se profilent pas comme des moteurs offensifs fiables.

Jordyn Huitema et Deanne Rose connaissent des séquences semblables. Quant à Adriana Leon, les seuls buts qu’elle a inscrits à ses 15 derniers matchs sont survenus dans une victoire de 11-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis.

La Québécoise Évelyne Viens a fait bonne impression avec deux buts en sept matchs cette année, mais elle n’a été insérée dans la formation qu'à la 85e minute face au Japon.

Pour leur part, les milieux de terrain du Canada sont reconnues pour leur manque de contribution à l'attaque.

***

Dans ce premier match à Tokyo, c’est Sinclair (encore elle) qui a enregistré le seul but du Canada, dès la cinquième minute. Mais il faut se rendre à l’évidence, la meilleure marqueuse de tous les temps n’est plus aussi menaçante que par le passé. Il s’agissait d’ailleurs de son premier filet à ses neuf derniers duels internationaux.

Pour s’en tirer avec un verdict nul, les Canadiennes ont aussi eu besoin de leur gardienne Stephanie Labbé, qui a bloqué un tir de pénalité de l’attaquante Mina Tanaka au début de la deuxième mi-temps. Les Japonaises avaient obtenu cette occasion de marquer après que Labbé eut contré une attaquante adverse sans toucher au ballon.

Labbé, blessée sur le jeu, a quitté le match en larmes après avoir bloqué le tir de pénalité.

Les Canadiennes ont vu la victoire leur échapper durant la 84e minute, sur une délicate touche de l’attaquante Mina Iwabuchi.

En somme, le Canada a connu un départ peu éclatant. Et la question qui flottait dans l’air avant les Jeux subsiste. Qui donc appuiera les efforts offensifs de Christine Sinclair pour permettre à cette équipe de connaître un long parcours à Tokyo?