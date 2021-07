Le Canada se contente d'un match nul face au Japon en soccer féminin

L’équipe canadienne de soccer féminin n’a pas connu le début de tournoi espéré mercredi, à Sapporo, contre la formation japonaise. En plus de perdre les services de sa gardienne Stephanie Labbé, la sélection unifoliée a laissé filer une avance d’un but en fin de match et s'est contentée d’un verdict nul de 1-1.