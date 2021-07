Les Manitobains à Tokyo : Leah Kirchmann

Née en 1990 à Winnipeg, Leah Kirchmann a commencé le cyclisme à 13 ans. L'athlète n’en est pas à ses premiers JO, puisqu'elle était déjà présente à ceux de Rio en 2016.

Adolescente, elle passait ses hivers à faire des courses de ski de fond, et ses étés, à faire de même à vélo. Elle combinait le vélo de montagne et le vélo sur route, et c’est seulement en 2008 qu’elle a choisi, de façon définitive, le vélo sur route.

Une vétérane

À 31 ans, Leah Kirchmann est une habituée des compétitions internationales.

En 2010, par exemple, elle a participé à ses premiers Jeux du Commonwealth. Un an plus tard, elle a terminé au 10e rang à la course sur route des Championnats panaméricains, en plus de participer à ses premiers Championnats du monde. Et, en 2012, elle a obtenu la médaille d’argent de l’épreuve sur route des Championnats panaméricains.

L’année 2014 a été plus compliquée cependant. Elle s’est fracturée la clavicule pour la deuxième fois de sa carrière, mais ça ne l’a pas empêchée de participer aux Jeux du Commonwealth à nouveau et de terminer 4e au contre-la-montre par équipe aux mondiaux.

Il y a deux ans, elle a pris la 2e place au Tour de France. Cependant, sa saison a pris fin en septembre quand elle a subi une déchirure partielle d’un ligament, ce qui l’a écartée d’une participation aux Championnats du monde.

Leah Kirchmann enfourchera son vélo pour la première fois samedi soir pour la course sur route.