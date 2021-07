Les Manitobains à Tokyo : Kelsey Wog

La jeune athlète de 22 ans a obtenu sa place au sein de l’équipe pour les Jeux de Tokyo en remportant le 100 m brasse aux essais canadiens avec un record personnel de 1 min 6 s 77/100.

Née à Regina en 1998, Kelsey Wog a commencé la natation à l’âge de 7 ans. Elle a fait ses débuts internationaux pour le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2014, où elle a participé à deux finales individuelles ainsi qu’à deux finales au relais.

Un an plus tard, elle décrochait ses premiers titres nationaux aux 100 et 200 m brasse.

Premiers Championnats du monde

C’est en 2019 que Kelsey Wog a pris part, pour la première fois, aux mondiaux de natation. Elle a atteint la finale du 200 m brasse et a terminé au 6e rang.

Quand elle ne nage pas, la jeune athlète reste active. Elle aime faire du vélo et passer du temps avec ses reptiles de compagnie.

Les compétitions de natation commencent le 24 juillet.