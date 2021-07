Le Canada domine le Mexique d'entrée au tournoi de softball

Classées 3es du monde, les Canadiennes ont pu miser sur de belles prestations des Britanno-Colombiennes Jenn Salling et Sara Groenewegen pour empocher ce premier gain face aux Mexicaines, qui occupent le 5e rang mondial.

Salling a produit deux points grâce à un simple et à un circuit. Pour sa part, Groenewegen a été intraitable au monticule. En quatre manches, elle n'a accordé qu’un but sur balles et a effectué trois retraits au bâton.

La lanceuse partante du Canada Sara Groenewegen Photo : Getty Images / Yuichi Masuda

En relève, Jenna Caira et Danielle Lawrie ont réussi à préserver le blanchissage. Les Mexicaines ont été limitées à un seul coup sûr dans cette rencontre.

Les représentantes de l'unifolié n’ont pas tardé à s’imposer face à la lanceuse partante Dallas Escobedo. Dès la manche initiale, elles ont enregistré deux points, frappé quatre coups sûrs et envoyé huit joueuses au bâton.

C’est l’Ontarienne Kaleigh Rafter qui a permis aux siennes d’ouvrir la marque en poussant la balle le long de la ligne du premier but jusqu’au champ droit. Victoria Hayward a croisé le marbre sur la séquence.

Salling a ensuite doublé l’avance à l'aide d’un roulant qui a traversé l’avant-champ. Elle est revenue à la charge en troisième manche en claquant un circuit en solo au champ droit.

Kesley Harshman a produit l’autre point des Canadiennes, en quatrième manche, grâce à un simple.

Cette victoire constitue une douce revanche pour les Canadiennes, qui avaient été vaincues par les Mexicaines lors du tournoi de qualification olympique des Amériques, présenté à Surrey, en Colombie-Britannique, en 2019.

Le podium dans la ligne de mire

Le softball effectue un retour dans le programme olympique après une absence de 13 ans. Retiré à la suite des Jeux de Pékin, en 2008, il a été choisi comme sport optionnel pour les Jeux de Tokyo par le pays hôte.

Les Américaines et les Japonaises, respectivement 1res et 2es du monde, sont les grandes favorites du tournoi qui regroupe six équipes. Les États-Unis et le Japon ont participé à deux des quatre finales olympiques en softball et à chacune des sept dernières finales de la Coupe du monde.

Les Canadiennes espèrent gagner une première médaille en softball pour le pays, à Tokyo. Photo : Getty Images / Yuichi Masuda

Les Canadiennes peuvent toutefois rêver du podium et de remporter une première médaille olympique pour le pays dans ce sport. Elles ont d’ailleurs été médaillées de bronze trois fois lors des cinq dernières Coupes du monde. Aux Jeux de Pékin, elles s’étaient classées 4es.

Les Canadiennes seront de retour en action dès jeudi contre les Américaines. Elles se mesureront aux Australiennes samedi, aux Japonaises dimanche, puis aux Italiennes lundi.

La finale et la petite finale auront lieu mardi.