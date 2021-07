Les Manitobains à Tokyo : Desiree Scott

Desiree Scott est probablement l’athlète manitobaine la plus connue parmi les sportifs qui représenteront la province au Japon.

Celle qui évolue au poste de milieu de terrain au sein de l’équipe canadienne féminine de soccer a déjà remporté deux médailles de bronze avec l’équipe nationale, aux Jeux de Londres en 2012 et à ceux de Rio en 2016.

La Winnipégoise a rejoint très tôt l’équipe nationale puisqu’elle a été sélectionnée pour la première fois en 2010 avec l’équipe sénior, puis l’a été de nouveau pour 62 matchs consécutifs entre 2011 et 2016, un record en carrière. Elle compte, à l’heure actuelle, plus de 160 sélections à son actif.

Début avec les Bisons

Desiree Scott a commencé le soccer à 8 ans. Dès 12 ans, elle participait à des compétitions, mais le sport est devenu plus sérieux quand elle a rejoint l’équipe des Bisons de l’Université du Manitoba, dans laquelle elle a joué de 2005 à 2010.

Depuis, elle a évolué au sein de plusieurs équipes en Amérique du Nord, que ce soit les Whitecaps de Vancouver (2010 à 2012), les North Stars de Winnipeg (2012 et 2013), le FC Kansas City (2013, 2014, 2016 et 2017), le Notts County (2014-2015), et les Royals de l’Utah (2018 à 2020).

La Manitobaine fait sa première apparition lors des JO de Tokyo le 21 juillet, lorsque l’équipe canadienne affronte le Japon.