Aucune publicité diffusée par Toyota aux Jeux de Tokyo

Partenaire majeur du mouvement olympique, Toyota ne diffusera pas de publicités liées aux Jeux de Tokyo. Aucun responsable de l'entreprise n'assistera non plus à la cérémonie d'ouverture de vendredi.

Le constructeur automobile a contribué à hauteur de 500 millions de dollars au total pour la tenue des Jeux d'été au Japon. Les prochains Olympiques sont toutefois mal acceptés par une grande partie de la population nipponne en raison de la persistance de la pandémie.

L'événement se déroulera presque entièrement à huis clos, puisque les cas de COVID-19 augmentent de nouveau dans la capitale.

Les responsables de Toyota n'assisteront pas à la cérémonie d'ouverture, et la raison principale est qu'il n'y aura pas de spectateurs , a déclaré une porte-parole de l'entreprise.

Selon des médias japonais, moins de 1000 responsables olympiques et personnalités, y compris des représentants de commanditaires, seront autorisés à assister au lever du rideau.

La porte-parole de Toyota a nuancé des informations de plusieurs médias locaux, selon lesquelles le constructeur automobile aurait annulé ses projets de diffusion de publicités télévisées liées aux Jeux de Tokyo.

Dès le début, il n'a jamais été question de diffuser des publicités liées aux Jeux olympiques [...] au Japon faisant la promotion de produits du groupe , a-t-elle expliqué à l'AFP.

Toyota a toutefois renoncé depuis un certain temps à diffuser au Japon sa campagne mondiale Start your impossible , qui met de l'avant des athlètes soutenus par le groupe et insiste davantage sur ses valeurs plutôt que sur ses produits, a précisé la porte-parole.

Le groupe a fourni la flotte officielle des véhicules pour les Jeux de Tokyo, essentiellement des modèles électrifiés (hybrides, 100 % électriques ou à hydrogène). Toyota a aussi conçu les navettes autonomes circulant dans le village olympique.

Outre les principaux commanditaires du mouvement olympique, dont fait partie Toyota, une soixantaine d'autres sociétés nipponnes avaient investi 3,3 milliards de dollars dans les JO de 2020, une somme record.

Leurs espoirs de retombées positives ont été quelque peu douchés par l'interdiction des spectateurs, même si les commanditaires peuvent toujours compter sur une exposition internationale par la télévision et le numérique.

Le directeur aux communications de Toyota, Jun Nagata, a déclaré à la presse lundi que le maintien des Jeux était devenu quelque chose de difficile à comprendre pour la population japonaise.

Une flambée d'infections liées aux JO est redoutée parce que les cas positifs de personnes engagées dans l'événement se multiplient, y compris au village olympique, malgré de nombreuses restrictions sanitaires.

Je sais que ces partenaires et commanditaires ont dû se battre pour soutenir Tokyo 2020 , a affirmé le porte-parole du comité d'organisation Masa Takaya.

Compte tenu de l'atmosphère au Japon, chaque entreprise doit décider elle-même de la manière dont elle compte transmettre ses messages au grand public durant les Jeux, a-t-il ajouté.