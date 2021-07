Atteinte de la COVID-19, Coco Gauff renonce aux Jeux de Tokyo

L'athlète de 17 ans devait être la meneuse de l'équipe américaine, également formée de Jennifer Brady, Jessica Pegula, Alison Riske, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Tennys Sandgren et Marcos Giron.

La 25e raquette mondiale a partagé sa grande déception sur Twitter.

Berrettini se retire aussi

Le récent finaliste de Wimbledon Matteo Berrettini a été contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo à cause d'une blessure musculaire, a annoncé le Comité olympique italien dimanche.

Berrettini avait contracté cette blessure à Londres, où il était devenu lepremier joueur italien à atteindre la finale de Wimbledon en simple, avant de perdre contre Novak Djokovic en quatre manches.

Berretti a dû se retirer du tournoi olympique à cause des séquelles d'une blessure musculaire, conséquence malvenue de son exploit à Wimbledon , a expliqué le Comité olympique italien.

Matteo Berrettini Photo : Getty Images / Mike Hewitt

Le joueur de 25 ans devait être le fer de lance d'une équipe italienne composée de Fabio Fognini, Lorenzo Sonego et Lorenzo Musetti chez les hommes, ainsi que de Sara Errani, Jasmine Paolini et Camila Giorgi chez les femmes.

Berrettini s'est dépassé lors de la finale et souffrait déjà depuis lundi. Heureusement, il ne s'agit pas du problème aux abdominaux qu'il a connu par le passé. Si cela avait été le cas, son retour de blessure aurait été beaucoup plus long et délicat , a détaillé son entraîneur Vincenzo Santopadre à la Gazzetta Dello Sport.

L'équipe italienne pour les Jeux de Tokyo comprend donc 384 athlètes, la Fédération italienne de tennis n'étant pas autorisée à effectuer des remplacements.