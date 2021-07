Déjà parti vers Tokyo, Michael Woods ne finira pas le Tour de France

Afin de bien se rétablir de ses blessures et pour bien se préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo, Michael Woods ne prendra pas le départ de l’étape du jour , a écrit son équipe, Israel Start-Up Nation, sur Twitter.

Woods s’est longtemps battu pour le maillot à pois remis au meilleur grimpeur. Il s’en était même emparé lors de la 15e étape

Tadej Pogacar, qui survole la compétition, devrait remporter aussi ce titre secondaire, en plus du maillot jaune du meneur au classement général.

Woods est 25e au classement général, à plus d’une heure de Pogacar, et n’a plus rien à gagner avec les trois dernières étapes.

Pour mieux récupérer avant les Jeux, Woods a déjà pris son envol vers le Japon, où il comptera sur quelques jours de repos avant d'entamer sa préparation.

Il est attendu comme meneur de l’équipe olympique canadienne à l’épreuve de cyclisme sur route. Il sera épaulé par Hugo Houle et Guillaume Boivin. La course est prévue le 24 juillet sur le circuit du mont Fuji.