Ces Gatinois passés si près de leur rêve olympique

Au cours de la dernière année, Alexis Lepage et Farah Jacques se sont expatriés pour poursuivre leur entraînement respectif là où les restrictions imposées par la pandémie étaient plus souples qu'au Canada. S'ils ont décidé de passer plusieurs semaines loin de leurs proches, c'était dans le but de faire partie de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo. Toutefois, à moins d'un revirement de dernière minute, aucun des deux ne sera de la partie.