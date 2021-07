Radio-Canada Sports proposera une couverture égale et équitable des Jeux de Tokyo

Selon un document produit par l'UNESCO en 2018, seulement 4 % de tous les contenus sportifs, tous événements confondus, touchent aux sports féminins.

Les femmes représentent uniquement 12 % des animateurs de bulletins sportifs et 20 % de tout le personnel accrédité aux Jeux olympiques.

Radio-Canada Sports a justement formé une équipe renouvelée pour la couverture des Jeux olympiques de Tokyo, avec le double de femmes à l’antenne par rapport à ceux de 2016.

À Radio-Canada, on avait 15 femmes à l'antenne pour les Jeux de Rio, indique Catherine Dupont, première directrice, Sports et Production olympique pour Radio-Canada. On est maintenant à 30 pour les Jeux de Tokyo. Ça veut dire les postes de descripteurs, analystes, animatrices, reporters. Donc, on a doublé nos effectifs à l'antenne pour les Jeux de Tokyo.

La volonté de Radio-Canada Sports n’est pas limitée aux Jeux olympiques.

Entre les Jeux, on a aussi des efforts à faire, poursuit Catherine Dupont. Dans ce sens-là, Radio-Canada voit son rôle pour ajouter du contenu féminin. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça prend des efforts. Ça prend aussi des efforts de recrutement parce qu'on a besoin, entre les Jeux, de former des femmes à l'antenne. C'est vraiment une priorité pour Radio-Canada Sports.

Les JO sont une occasion exceptionnelle de mettre de l'avant des sports féminins autant que masculins. Environ 50 % de la couverture sur ICI Télé et RDS sera consacrée aux sports féminins.

Radio-Canada Sports a par ailleurs annoncé jeudi le lancement du programme de stage Tremplin.

Ce programme offrira à l’automne prochain un stage de 12 semaines à une athlète canadienne francophone en transition vers une carrière professionnelle dans les médias. Elle pourra faire ce stage comme journaliste, recherchiste, édimestre, assistante à la réalisation ou réalisatrice.

D’après un reportage de Christine Roger