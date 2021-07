Les grandes ambitions des nageuses canadiennes

En 2016, aux Jeux de Rio, une vague canadienne a déferlé sur la piscine olympique. Menées par Penny Oleksiak, les nageuses canadiennes se sont révélées en remportant six médailles. Cinq ans plus tard, elles s’en promettent encore plus à Tokyo.

Notre élan est énorme , a avoué Kylie Masse, en entrevue à CBC.

Je crois fermement que c’est pour cette raison que nous avons eu autant de succès en 2016 , a poursuivi celle qui a gagné le bronze au 100 m dos aux derniers Jeux d'été. Voir tout le monde réussir nous faisait dire : ''Pourquoi je ne pourrais pas le faire aussi?'' Tout le monde voulait réussir et ça semblait tellement plus atteignable.

Kylie Masse a aussi décroché le titre mondial au 100 m dos en 2019. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Dès la première soirée à la piscine de Rio, les nageuses canadiennes ont affiché leurs couleurs avec le bronze au 4 x 100 m libre. Il s’agissait d’une première médaille canadienne à cette épreuve en 40 ans.

Alors âgées de 16 ans, Penny Oleksiak et Taylor Ruck sont devenues les deux premières médaillées olympiques nées dans les années 2000. Le lendemain, Oleksiak récidivait en décrochant l’argent au 100 m papillon.

J’ai regardé Penny, et je me disais que c’était ma coéquipière et que je voulais faire comme elle, a raconté Masse, 25 ans. Quand tu es entourée de gens qui font ça [gagner une médaille olympique], tu as envie de contribuer au succès.

La nageuse canadienne Penny Oleksiak Photo : Getty Images / Lucas Oleniuk

Parmi les 19 nageuses canadiennes à Rio, 11 ont accédé au podium. Au cours des cinq dernières années, ces jeunes nageuses ont gagné de l’expérience, tout en continuant de briller sur la scène internationale.

Je crois que nous avons toutes profité de l’occasion et nous nous sommes poussées les unes les autres, a dit Oleksiak, aujourd’hui âgée de 21 ans. Nous le prenons pour soi. Si l’une d’entre nous ne fait pas bien, elle se sent coupable. Nous voulons toutes exceller pour le groupe.

Avec ses quatre médailles à Rio, dont l’or au 100 m libre, Oleksiak s’est immédiatement hissée au rang de vedette.

L'été 20201, l'été de Summer McIntosh?

Summer McIntosh Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Les prestations d'Oleksiak à Rio ont donné des idées à plusieurs jeunes nageurs. C’est le cas de Summer McIntosh, la nouvelle merveille canadienne à la piscine.

À 14 ans seulement, l’Ontarienne a même battu Oleksiak au 200 m libre lors des essais canadiens, en juin, à Toronto. Sans contredit, elle sera à surveiller de près à Tokyo, où elle participera également au 800 m libre.

Le nageur Benoît Huot, détenteur de 20 médailles paralympiques, ne tarit pas d'éloges envers la jeune sensation. Elle est un métronome , a-t-il dit de façon imagée en entrevue avec Radio-Canada Sports. Elle peut nager à un rythme régulier à tous les temps de passage.

Elle peut aussi être rapide sur une épreuve de sprint, comme le 200 m, ce qui est rare à 14 ans. Une citation de :Benoît Huot

Je crois que c’est l’une des nageuses les plus résilientes que je n’ai jamais rencontrées, a pour sa part indiqué Oleksiak au sujet de son émule. Elle a l'instinct du tueur. Cette fille ne se soucie de rien. Elle veut juste s’entraîner, aller dans la piscine et nager vite. J’adore ça. Je l’admire pour ça. Ça me pousse à l'entraînement et je veux être plus comme elle.

Fille d’une athlète olympique, qui a participé aux Jeux de Los Angeles en 1984, McIntosh a eu la chance de s’approcher de son idole en 2016 aux essais canadiens. Cette rencontre l’a profondément marquée.

Summer mcintosh, la sensation de 14 ans Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

J’ai pu venir sur le bord de la piscine, et j’ai pu prendre une photo avec Penny. C’était irréel. C’est fou de penser que ça fait déjà cinq ans , a raconté McIntosh. Je ne suis pas nerveuse, honnêtement. De m'entraîner avec Penny et toutes les autres va me calmer.

Parmi les autres formidables nageuses canadiennes, il y a Maggie MacNeil qui participera à ses premiers Jeux olympiques. L’Ontarienne de 21 ans, championne du monde au 100 m papillon, n’en sera pas moins une menace.

Margaret MacNeil sera à surveiller à Tokyo au 100 m papillon, épreuve dont elle détient le titre mondial. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

S'entraînant normalement aux États-Unis, à l’Université du Michigan, MacNeil a décidé de rentrer en Ontario et de se joindre aux autres nageuses canadiennes au centre national d'entraînement de Toronto pendant la pandémie. L’atmosphère compétitive qu’elle y a trouvée lui a beaucoup plu.

On se nourrit de l'élan des autres et je crois que ce sera très important à Tokyo quand nous aurons besoin du soutien du groupe , a expliqué MacNeil.

Elles travaillent tellement fort chaque jour à l'entraînement, c’est incroyable. Si tu n’es pas dedans, tu dois trouver un moyen de l’être rapidement puisqu’elles ne s’arrêtent pas. Tu dois garder le rythme. Une citation de :Maggie MacNeil

Tout comme MacNeil, Sydney Pickrem a aussi décidé de quitter le Texas pour venir s'entraîner à Toronto, en décembre, en vue des essais nationaux. Une décision qu’elle n’a pas regrettée.

Ce n’est pas normal d’être entourée de 10 autres athlètes olympiques, a dit l’athlète de 24 ans, originaire d'Halifax. C’est tellement spécial et motivant.

Pickrem a gagné trois médailles de bronze aux derniers mondiaux, dont une au 4 x 100 m quatre nages. Elle est d’ailleurs extrêmement motivée à l’idée de prendre part aux épreuves de relais à Tokyo.

Sydney Pickrem, médaillée de bronze du 200 m brasse des mondiaux de Gwangju Photo : Getty Images / Clive Rose

Aux Jeux de Rio, je ne pense pas que nos équipes de relais étaient autant dans le coup qu’elles le sont actuellement au niveau mondial, a remarqué Pickrem. La camaraderie a grandi avec le succès de nos équipes de relais.

Encore sous le radar... pour l'instant

À quelques jours du début des Jeux, les nageurs canadiens sont réunis à Vancouver pour les derniers préparatifs.

L'entraîneur national Ben Titley croit que l’équipe canadienne de natation, malgré ses succès aux derniers JO et aux derniers mondiaux, passe encore un peu sous le radar. Mais il ne s’en plaindra certainement pas.

Les athlètes canadiens, pas juste en natation, mais dans tous les sports, n’ont pas attiré beaucoup d’attention en raison du confinement pendant la pandémie. Ils n’ont pas fait beaucoup de compétitions. Mais de ne pas être les favoris pourrait jouer à notre avantage.

Les compétitions de natation s'amorceront le 24 juillet à Tokyo.

Avec les informations de Diane Sauvé et CBC Sports