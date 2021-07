Caleb Agada, la touche ontarienne au triomphe historique du Nigeria

La performance de 17 points de Caleb Agada a permis au Nigeria, samedi, de devenir la première équipe africaine à battre les États-Unis, au basketball. Du côté d’Ottawa, ses anciens coéquipiers et entraîneurs des Gee-Gees ont suivi ses moindres faits et gestes avec attention et fierté.

L’entraîneur-chef du programme, James Derouin, a est celui qui a recruté Caleb Agada en vue de la saison 2012 et celui qui l’a dirigé jusqu’en 2017.

C’était surréel de le voir aller. Nous étions surpris, excités et très contents pour lui, surtout de son nombre de points. Je pense qu’il était lui-même surpris d’en marquer 17, en 17 minutes de jeu , a-t-il répondu avec un énorme sourire.

Pour James Derouin, nul doute que son ancien protégé a insufflé une dose de crédibilité au programme de basketball des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. Il va même plus loin.

J’espère que tous les entraîneurs et étudiants-athlètes, hommes et femmes, de tous les sports et de toutes les universités canadiennes ont vu cela. C’est la preuve qu’il est possible de jouer dans une université canadienne et de faire de grandes choses sur la scène internationale.

En plus de se distinguer offensivement, le natif de Burlington, en Ontario, a fait honneur à sa réputation de joueur fiable défensivement. Celui qui avait été nommé meilleur joueur défensif au Canada à ses deux dernières saisons universitaires s’est signalé face à la puissante équipe américaine, menée par de grosses pointures dont Kevin Durant, Damian Lillard ou Jayson Tatum.

Ce n’est pas de la chance. Il a travaillé extrêmement fort pour arriver là où il est aujourd’hui. Il a toujours cru en lui et tout le mérite lui revient , a poursuivi James Derouin dans un autre élan de fierté.

L'entraîneur-chef James Derouin est aux commandes du club masculin des Gee-Gees depuis 2010 (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Un calme déconcertant

L’entraîneur-chef se rappelle à quel point son ancien protégé a toujours fait preuve d’un calme olympien, et ce, peu importe l’enjeu. Que ce soit avant un match préparatoire ou pour une finale, Caleb Agada a toujours le grand sourire et une énergie contagieuse.

Quand il était jeune, je le trouvais un peu trop détendu. Je voulais qu’il soit plus focalisé sur son match. Une fois qu’il a bien balancé ses énergies, il est devenu un bien meilleur joueur.

Samedi soir, dans certaines situations de jeu, l’Ontarien a fait face aux Durant, Lillard et Tatum sans jamais paraître intimidé, chose qui n’a pas surpris son ancien chef d’orchestre. Pour Caleb, que ce soit Kevin Durant ou n’importe qui d’autre, ça lui importe peu, il va juste jouer!

Caleb Agada n'a pas paru intimidé devant des vedettes de la NBA, comme Kevin Durant (archives). Photo : Getty Images / Ethan Miller

Un tremplin vers les plus hauts sommets?

Les prochaines semaines pourraient être déterminantes dans la vie de Caleb Agada.

D’ici quelques jours, il saura s’il pourra s’envoler vers Tokyo, au Japon, pour représenter son pays aux prochains Jeux olympiques pour le tournoi qui aura lieu du 25 juillet au 7 août.

Dès le 8 août, il est attendu dans l’entourage des Nuggets de Denver pour prendre part à la NBA Summer League.