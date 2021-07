Thomas Bach a rencontré le premier ministre japonais, Yoshihide Suga, puis s'est adressé à la presse pour remercier le Japon et promettre des Jeux sûrs.

Nous faisons le maximum d'efforts et le peuple japonais a tout notre engagement pour contribuer de la meilleure façon à combattre ce virus et à ne faire courir aucun risque à la population nippone, a déclaré le président du CIO.

Je peux indiquer aujourd'hui (mercredi) que 85 % de tous les résidents du village olympique, et que près de 100 % des membres et du personnel du CIO qui viennent ici à Tokyo, arrivent vaccinés .

C'est pourquoi je voudrais demander humblement à la population japonaise d'accueillir chaleureusement les sportifs du monde entier qui ont surmonté, comme la population japonaise, tant de défis , a-t-il ajouté.

Les Japonais doivent reprendre confiance. Cela change doucement, mais sûrement. Et nous sommes convaincus que lorsque les gens réaliseront ce que nous avons tous fait, ils auront confiance , a ajouté Thomas Bach plus tard dans l'après-midi en s'adressant aux principales agences de presse.

Il a encore remercié le public japonais de recevoir, malgré la pandémie, cet événement historique , symbole des efforts de la population japonaise qui a surmonté tant de défis comme le tsunami de 2011.

Dans des sondages d'opinion ces derniers mois, les Japonais ont constamment exprimé leur appréhension à l'égard des Jeux, tandis que le gouvernement conservateur de Yoshihide Suga s'est obstinément préparé à ces JO en dépit des défis sanitaires.

Le gouvernement voulait initialement autoriser les spectateurs à assister aux Jeux, mais a finalement renoncé à ce projet après des avertissements répétés d'experts médicaux qui attiraient l'attention sur l'augmentation du nombre quotidien de cas à Tokyo ces dernières semaines.

Rien n'était certain

Durant ces 15 derniers mois, tous les jours nous avons douté. Quand nous avons annoncé le report des JO d'un an (en mars 2020), nous ne savions pas ce que cela allait donner. Et cela s'est révélé bien plus complexe qu'imaginé , a expliqué Thomas Bach dans un échange avec les principales agences de presse plus tard en journée.

Chaque jour, nous avons pris des décisions et, le lendemain, il fallait s'adapter et, de nouveau, trois semaines plus tard, il fallait s'adapter , a-t-il ajouté.

Le défi était aussi que nous ne pouvions pas faire part de nos doutes, car tout le monde en avait : les athlètes, le comité d'organisation, le gouvernement japonais. Et le CIO est dans une position où il ne peut pas montrer de doutes. Comment convaincre des athlètes de continuer à s'entraîner, les comités olympiques, les fédérations internationales à organiser des événements, ou les commanditaires à poursuivre leur soutien, si vous-mêmes vous montrez un manque de confiance? , a expliqué le président du CIO.

Thomas Bach a par ailleurs reconnu que les compétitions, qui se dérouleront à huis clos et dans un contexte sanitaire tendu, allaient être différentes .

Mais il a affirmé que les organisateurs avaient travaillé à des solutions permettant d'intégrer une ambiance sonore dans les stades pour combler le vide des tribunes.

Nous allons créer quelque chose d'immersif, avec un système de son qui sera utilisé dans les stades. Nous allons utiliser des sons des épreuves des JO précédents et les diffuser sur les mêmes compétitions à Tokyo , a-t-il expliqué.

Il a également expliqué qu'il y aurait, sur les sites de compétitions, des écrans sur lesquels des spectateurs apparaîtraient virtuellement et encourageraient leurs équipes.