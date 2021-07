Un Gaspésien arbitrera le badminton aux Jeux olympiques de Tokyo

Yves Côté, 63 ans, est arbitre depuis 1992 et a une longue feuille de route. Il en est à ses premiers Jeux olympiques, et ce, dans un contexte bien particulier.

Le Gaspésien a arbitré des compétitions de badminton dans 29 pays différents. Mais pour lui, les Jeux olympiques... ce sont les Jeux olympiques.

C'est la grande messe du sport. Une citation de :Yves Côté, arbitre de badminton

J'ai fait les Championnats du monde junior à trois occasions. Mais des championnats du monde, il y en a chaque année, alors que les Olympiques, c'est aux quatre ans. Et ceux-ci sont encore plus spéciaux : ils ont été retardés d'un an , raconte-t-il.

M. Côté a bien failli voir son rêve s'évanouir lorsque la planète a été frappée par la COVID-19.

Yves Côté en action alors qu'il entraîne les jeunes joueurs de badminton de Gaspé (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L'an passé lorsque la COVID a commencé, on n’était pas sûr et puis on nous a dit que les Jeux seraient retardés, explique-t-il. On a attendu, on a attendu... mais la fédération mondiale avait dit que les Jeux de 2020 auraient lieu en 2021 et que les arbitres et juges-arbitres qui avaient été choisis feraient partie de l'équipe.

À 63 ans, il deviendra le premier juge-arbitre de badminton canadien à participer aux grands Jeux.

Le juge-arbitre, c'est le superviseur du tournoi. C'est lui qui s'occupe d'à peu près tous les détails. Il s'assure que tout fonctionne , explique-t-il.

Yves Côté doit maintenant se soumettre à une kyrielle de tests en vue de son départ. La bonne nouvelle est qu’il ne sera pas contraint à une quarantaine lorsqu'il arrivera au Japon.

D’après un reportage de Bruno Lelièvre