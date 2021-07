Andre De Grasse 4e à son dernier 100 m avant Tokyo

Il a fini au pied du podium du 100 m en 10,13 s, un chrono qu'il partage avec trois athlètes.

Le sprinteur de Markham, en Ontario, a décidé de prendre part à la dernière rencontre organisée avant les Jeux d'été, et il aurait voulu descendre sous la barre des 10 secondes pour une troisième fois cette saison.

Mais il n'y est pas arrivé, terminant loin derrière le gagnant, l'Américain Trayvon Bromell, qui a enregistré un temps de 9,98 s (+0,4 m/s de vent).

Bromell a devancé deux Britanniques, Chijindu Ujah (10,10) et Zharnel Hughes (10,13). L'Américain Fred Kerley a fini 5e avec le même temps que le Canadien.

Je me satisfais de cette course, je suis heureux de passer la ligne sans blessure, a dit Bromell. Les Jeux, c'est un immense événement qui dépasse ma simple personne. Je veux juste prendre soin de mon corps, rester calme et concentré sur mon objectif , a-t-il indiqué.

Bromell reste à 26 ans le favori à la succession d'Usain Bolt sur 100 m dans moins de trois semaines.

L'Américain a remporté six de ses sept courses sur 100 m cette saison, dont une en 9,80 s lors des récents essais olympiques des États-Unis.

De Grasse et Bromell ont partagé deux rencontres cette saison, le Canadien l'emportant vendredi à Monaco. Bromell a quant à lui remporté, en avril, la course en 9,88 s à Jacksonville.

La course de mardi, en Grande-Bretagne, était la 11e en 13 semaines pour Andre De Grasse, lui qui participera en plus du 100 m au 200 m et au relais 4 x 100 m à Tokyo.

En 2016, au Brésil, l'Ontarien avait, en plus d'une médaille de bronze et d'un record personnel au 100 m, remporté l'argent au 200 m ainsi que le bronze au relais avec l'aide de Brendon Rodney, d'Aaron Brown et d'Akeem Haynes.

De Grasse sera en difficulté à Tokyo, car sept hommes, dont Bromell (en tête avec 9,77 s), Baker (9,85) et Kerley (9,86), ont couru plus vite en 2021 que son record personnel de 9,90 qui lui avait valu sa médaille d'argent aux Championnats du monde de 2019.

De Grasse, 26 ans, n'a pas couru en bas de 9,99 s depuis l'ouverture de la saison extérieure le 17 avril à Gainesville, en Floride, mais a tendance à performer sur la plus grande scène.

(Avec les informations de CBC Sports)