Bianca Andreescu renonce aux Jeux de Tokyo

La 5e joueuse mondiale, gagnante des Internationaux des États-Unis en 2019, n’est pas à l’aise de se déplacer au Japon, à cause des risques sanitaires.

Je rêve de représenter le Canada aux Jeux depuis que je suis petite, mais avec tous les défis auxquels nous faisons face avec la pandémie, je sais, dans mon cœur, que c’est la bonne décision, écrit-elle. J’ai hâte de jouer à nouveau pour le Canada en Fed Cup et aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Andreescu connaît une saison inégale en 2021, comme en témoigne sa fiche de 12 victoires et 7 revers. Dans les trois premiers tournois majeurs, elle n'est jamais allée plus loin que le deuxième tour. Elle a été battue à son premier match aux Internationaux de France et à Wimbledon.

Son meilleur résultat de l'année est une finale perdue sur abandon contre la no 1 mondiale Ashleigh Barty, à Miami.

À Tokyo, le Canada sera privé de ses joueurs les mieux classés en simple, Shapovalov (10e mondial) et Andreescu (5e).

Tennis Canada a indiqué que l'Ontarienne ne sera pas remplacée à Tokyo, ce qui signifie que la Lavalloise Leylah Annie Fernandez sera la seule représentante du pays lors du tournoi de simple féminin.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime compte lui aussi se rendre à Tokyo.