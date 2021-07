Déroute historique des basketteurs américains contre le Nigeria

Le Nigeria, qui compte plusieurs joueurs de la NBA dans ses rangs et Mike Brown, un ancien entraîneur du plus puissant championnat de basketball au monde, à sa tête, s'est imposé grâce à sa grande adresse derrière l'arc (20 sur 42), dont six paniers de trois points inscrits par Gabe Vincent (Heat de Miami), le meilleur marqueur dans ce match avec un total de 21 points.

Côté américain, le joueur vedette des Nets de Brooklyn Kevin Durant a été le plus productif avec 17 points.

Cette sélection américaine n'est pas la meilleure possible, LeBron James, Steph Curry ou Kawi Leonard n'en faisant pas partie, mais elle compte quand même plusieurs vedettes comme Durant, Damian Lillard ou Jayson Tatum.

Je suis presque heureux de ce qui s'est passé , a commenté Gregg Popovich, l'entraîneur américain, ajoutant que les Nigérians avaient eu le luxe de s'entraîner ensemble depuis juin, quand son équipe ne s'est retrouvée que quatre jours plus tôt.

La défaite doit être prise comme une expérience lors d'une phase d'apprentissage, pas comme la fin du monde , a-t-il poursuivi.

Kevin Durant en pleine discussion avec l'entraineur-chef de la formation américaine, Gregg Popovich. Photo : Getty Images / Ethan Miller

En 2012, les États-Unis avaient dominé le Nigeria par 83 points (156-73) lors des JO de Londres. Ils s'étaient encore imposés par 44 points (110-66) lors d'un match amical en 2016.

La chaîne CBS a qualifié la performance américaine de l'une des plus grandes défaites de l'histoire (sportive) internationale . Est-ce que l'incroyable débâcle de Team USA face au Nigeria prouve que l'exceptionnalisme américain dans le basket est mort ? s'est interrogé The Athletic.

Les médias nigérians ont à l'inverse rivalisé d'emphase pour célébrer les leurs. Le Nigeria stupéfie les États-Unis , a titré le quotidien indépendant The Guardian, quand The Daily Trust a insisté sur le fait que le Nigeria fait l'histoire .

Les États-Unis, qui ont empoché trois titres olympiques après s'être contentés du bronze aux JO d'Athènes de 2004, cherchent à retrouver leur domination mondiale après avoir terminé à la 7e place de la Coupe du monde en 2019. Ils affronteront l'Australie, classée 3e nation au monde, en match amical lundi.