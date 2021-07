La cérémonie d'ouverture des JO présentée sans public, selon la presse locale

Le comité d'organisation pourrait annoncer que la cérémonie d'ouverture aura lieu sans public, mais avec quelques invités, selon la presse locale. De plus, les autorités locales japonaises demandent au public de « s'abstenir » d'assister au marathon et aux épreuves de marche.

Selon le quotidien Asahi, publié mardi, le public devrait être banni de la cérémonie d'ouverture dans le nouveau stade olympique de Tokyo le 23 juillet.

Les organisateurs cherchent à limiter le nombre des invités officiels à la cérémonie à quelques centaines (représentants du CIO, dignitaires étrangers, commanditaires, etc.), selon des sources gouvernementales citées par le journal Asahi.

Le no 2 du COJO Toshiro Muto a précisé que les invités n'étaient pas inclus dans les quotas de spectateurs, car ils sont considérés comme faisant partie du comité d'organisation.

Le quotidien Asahi précise que la politique du huis clos s'appliquerait pour toute compétition se déroulant après 21h et aux grands stades dont la capacité à 50% dépasse 5000 personnes.

De plus, il n'y aura pas de public pour encourager les athlètes lors des épreuves du marathon et de marche qui auront lieu à Sapporo, à plus de 800 km au nord de la capitale japonaise.

Au regard de la situation actuelle de la COVID-19, il sera nécessaire de réduire le risque infectieux en limitant les déplacements du public , ont justifié dans un communiqué le comité d'organisation des Jeux de Tokyo et les autorités de Sapporo et du département de Hokkaido.

Il a par conséquent été décidé de demander au public de s'abstenir de suivre les courses depuis le bord de la route à Sapporo, toujours selon ce communiqué.

Le marathon, l'une des épreuves phares des Jeux olympiques, avait été au cœur d'une polémique en 2019, quand le Comité international olympique (CIO) avait imposé son organisation à Sapporo plutôt qu'à Tokyo, par crainte des températures potentiellement caniculaires à Tokyo au début du mois d'août, conjuguées à une humidité extrême.

Le marathon féminin doit avoir lieu le 7 août et le marathon masculin aura lieu au dernier jour des Jeux, comme le veut la tradition du programme olympique.

Les organisateurs ont déjà renoncé à accueillir des spectateurs venant de l'étranger, et en juin n'ont autorisé du public résidant au Japon qu'à hauteur de 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite de 10 000 personnes.

Mais la récente recrudescence du coronavirus au Japon, et notamment à Tokyo, devrait contraindre le gouvernement à prolonger d'ici la fin de cette semaine des restrictions, qui fixent notamment à 5 000 le nombre maximum de spectateurs lors d'événements sportifs.

D'où un durcissement très probable des restrictions pour le public pendant les Jeux olympiques.