Apprendre à jouer d’un instrument dès le plus jeune âge est une façon agréable d’acquérir une bonne discipline et de développer une passion.

Un texte de Ève Christian

Le jeune Mozart (représenté au théâtre ou en littérature) saura peut-être inspirer plusieurs enfants.

Quoi : concertino famille des Jeunesses musicales du Canada La récréation de Mozart

Où : Bromont et Montréal

Quand : dimanche 22 janvier à 13 h 30 (Bromont), et dimanche 12 février à 10 h et à 11 h 30 (Montréal)

Pour qui : enfants de 3 à 9 ans

Explications : ce spectacle des Jeunesses musicales, où se marient la comédie et la musique, se déroule dans le salon familial du jeune Mozart (interprété par la pianiste Amélie Fortin) et de sa sœur Maria Anna (jouée par la violoniste Amélie Lamontagne). Les parents étant partis pour une heure, la grande sœur prend soin du petit frère en s’amusant. Se joignent à ce duo, leur ami Anton Stadler, brillant clarinettiste (interprété par David Perreault) et quelques marionnettes.

Des extraits des œuvres de Mozart sont joués à travers des jeux d’enfants… et des débuts subtils d’une attirance naissante entre Maria Anna et Anton, sous l’œil amusé du petit musicien.

Je n’ai pas vu le spectacle, mais d’après l’équipe de production et selon ce que démontre cette vidéo, l’histoire semble plaire aux enfants. Le jeune prodige est rebelle et espiègle, et fait quelques bêtises, mais il est conscient qu’il a son devoir de compositions à faire. Son génie musical l'inspire et le compositeur complète 12 variations au lieu de 5, le tout dans la joie et le plaisir.

Prix et billetterie :

-12,62 $ (taxes et frais inclus) par billet pour la représentation du 22 janvier au Centre Culturel St-John, 593, rue Shefford, à Bromont -15 $ (plus taxes et frais) par billet pour lareprésentation du 12 février à la salle Joseph-Rouleau, 305, avenue du Mont-Royal Est, à Montréal

Des livres en complément :

Deux livres jeunesse Photo : Dominique et Compagnie / La montagne secrète

Titre : Le petit musicien

Texte : Gilles Tibo

Illustrations : Marie Lafrance

Éditions :Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Le jeune Jérôme a la tête remplie de notes. C’est un peu normal : son papa est luthier et joue de la mandoline, et sa mère est une grande pianiste. Avoir la tête si remplie étourdit l’enfant, qui multiplie les bévues, ce qui fâche son père. Un jour, Jérôme s’enferme dans une grande armoire et se met à jouer sur un violon Stradivarius (rien de moins!), en attente de se faire réparer. Le voilà enfin libéré des notes qui envahissaient sa tête et qui, maintenant, font de la musique…

Mon avis : Une histoire à lire aux jeunes enfants et qui est aussi intéressante en lecture autonome au niveau primaire, comme vous pouvez le constater dans l’extrait. Un petit roman illustré au vocabulaire simple et à la présentation aérée.

Ce texte m’a fait réaliser qu’il arrive qu’on n’interprète pas adéquatement les comportements de nos enfants. La turbulence pourrait cacher une passion naissante ou un talent inavoué.

—

Titre : C’est mon piano, Monsieur! Wolfgang Amadeus Mozart

Texte : Ana Gerhard

Illustrations : Marie Lafrance

Interprétation musicale : I Musici de Montréal

Narration : Benoît Brière

Éditions :La montagne secrète

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Dans cet album musical (CD inclus dans une pochette et code de téléchargement gratuit), Minime la souris raconte que par une froide matinée, elle se retrouve au port heureuse de voir un bateau rempli de touristes accoster. Pour elle et sa famille, ça signifie l’arrivée de nourriture tant attendue. Elle remarque un petit garçon, à la perruque blanche et très bien vêtu, accompagné de sa grande sœur et de leurs parents. Wolfgang, l’enfant, porte à la main un étui renfermant un violon alors que derrière, deux gaillards transportent une lourde caisse : le piano de sa sœur. La famille Mozart arrive en ville pour donner un concert…

Mon avis : Les multiples voix de Benoît Brière parsemées de quelques extraits musicaux rendent l’écoute de ce conte très agréable. Ne vous attendez pas à l’histoire du jeune prodige, mais plutôt à la narration d’un événement qui aurait pu se produire dans sa vie. D’ailleurs, ce texte donne le goût de mieux connaître Mozart, ce petit génie de la composition. L’album fait partie de lacollection Petites histoires de grands compositeurs.