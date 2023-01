L’heure des repas est un moment pour se retrouver en famille, mais ce n’est pas nécessairement de tout repos.

Texte de Nadine Descheneaux

Essayez l’un de ces cinq trucs efficaces pour inciter vos jeunes à rester sagement à vos côtés pendant ce temps.

Inviter la joie à la table. Ne profitez pas du moment du repas pour régler les chicanes ou pour faire le point sur les études ou les devoirs des enfants. Faites-en un moment agréable! Mettez de la musique joyeuse en sourdine et des conversations positives au menu.

Faire preuve d’une véritable présence. Donnez l’exemple. Si vous avez le nez sur votre téléphone ou si vous parlez entre grandes personnes , vous n’entretenez pas vraiment l’envie des enfants de prolonger leur moment à table. Mieux vaut un repas plus court, mais où tout le monde est vraiment là, présent.

Bouger avant de manger. Il y a des enfants qui ont beaucoup d’énergie et qui ressentent parfois un pressant besoin de gigoter. Avant de passer à table, faites bouger les enfants. Écrivez de simples défis physiques sur des bouts de papier et déposez-les dans une boîte (danser sur la chanson de leur choix, faire 10 sauts de grenouille, courir sur place pendant 2 minutes, etc.). Pigez un ou deux défis juste avant le repas pour évacuer cette énergie en trop. Vous pourriez même aller faire une marche avant de passer à table. Trouvez une option qui convient à votre famille.

Ranger les distractions. Tout peut devenir une tentation pour les enfants qui ont envie de s’amuser : les jouets tout près, la télévision, la tablette, etc. Assurez-vous que ces objets n’interrompent pas votre repas.

Adapter votre routine, au besoin. Il est nécessaire de trouver pourquoi vos enfants ne restent pas à table : Est-ce dû à la fatigue? Est-ce qu’elles et ils ont trop ou pas assez faim? Le mobilier est-il adéquat pour leur confort? Qu’est-ce qu’ils et elles ont dans leur champ de vision? Quelles activités précèdent et suivent le repas? Leur place à table est-elle la bonne? Peut-être qu’une simple modification pourrait tout changer : avancer ou retarder le souper, changer la table de place, trouver une meilleure chaise, ajouter un coussin, etc.