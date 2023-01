Cet hiver, la zone Jeunesse réchauffe les cœurs et contribue à apporter de la bonne humeur dans la maison.

Un texte de Yohane Cassabois

Pour commencer la journée avec des contenus stimulants, pour vous divertir après l’école ou pour vous relaxer dans le canapé la fin de semaine, découvrez nos émissions pour tous les goûts.

Les nouveautés

Pour les plus jeunes

Pip et Posy Photo : Magic Light Pictures

Pip et Posy

Diffusion télé : samedi à 6 h 45

Synopsis : Pip et Posy sont une souris et un lapin dont les vies tournent autour d’un monde merveilleux de jeux. Pour les deux camarades, la nature est une source inépuisable de découvertes, et l’occasion est toujours bonne d’apprendre à accepter leurs différences de leur côté. Remplie de chaleur et d’humour, la série dévoile leur grande amitié, avec ses hauts et ses bas, leurs rires et leurs jeux.

---

Végétosaures

Diffusion télé : samedi et dimanche à 7 h 06

Synopsis : Voyagez dans le temps pour découvrir une préhistoire riche et colorée dont vous ignoriez l’existence. Cette ère est dominée par les créatures les plus juteuses et les plus croquantes qui aient jamais régné sur la planète – les puissants Végétosaures! Chaque épisode est une miniaventure autonome conduite par Ginger et les bébés Pois-Rex.

Pour les 6 ans et plus

Marianne Plaisance Photo : Zone 3

Marianne s’en mêle

Diffusion : sur la zone Jeunesse

Synopsis : Avec ses idées éclatées et son style coloré, Marianne se lance le défi de transformer des chambres d’ados qui ont besoin d’un vent de fraîcheur. Sa mission : réaménager, adapter et bonifier l’espace selon les goûts et les besoins des gens invités.

---

Le facteur de l'espace Photo : Les productions du facteur Inc.

Le facteur de l’espace

Diffusion télé : samedi à 9 h 53

Synopsis : À la Poste Planétaire, Bob est le meilleur facteur de l'espace. Rien de plus normal, puisque, pour lui, Le courrier, c'est sacré! Depuis qu'il est accompagné d'Odile, une coéquipière dégourdie et rigolote, ses journées sont souvent, bien malgré lui, remplies de surprises. Et même s'il préfère le calme de la routine, Bob est prêt à tout pour que ses livraisons spatiales arrivent à destination!

Bonus : le jeu La course intergalactique

---

Les Croods (pré)histoires de famille

Diffusion télé : dimanche à 8 h 30

Synopsis : Deux familles très différentes unissent leurs forces pour créer une nouvelle communauté, une coopérative d'hommes et de femmes des cavernes dans la ferme la plus étonnante de la préhistoire!

---

Monde jurassique : le camp du Crétacé Photo : NBC Universal

Monde jurassique : le camp du Crétacé

Diffusion télé : samedi à 8 h 30

Synopsis : Six adolescentes et adolescents sont envoyés dans un nouveau camp d'aventures sur Isla Nublar, mais lorsque les dinosaures de l'île font des ravages, les campeuses et campeurs se retrouvent coincés sur place. Sans contact avec le monde extérieur, les jeunes doivent apprendre à faire connaissance pour survivre.

---

Les dragouilles

Diffusion : sur la zone Jeunesse

Synopsis : Les patates-dragons préférées des enfants débarquent au petit écran! Suivez la branchée, la rebelle, le cuistot, l’artiste, la geek et les jumeaux dans leur voyage autour du monde pour découvrir les joies de l’hiver. Car les dragouilles n’ont pas peur de se geler les pieds… Elles n’en ont même pas!

Les retours

Pour les plus jeunes

Agent Binky protecteur de l'univers Photo : Zone 3

Agent Binky protecteur de l’univers (saison 2)

Diffusion télé : lundi au vendredi à 7 h 30

Synopsis : Binky est un chat d’intérieur en forme de poire. C’est aussi un agent d’une organisation secrète appelée PURST : Protecteurs de l’univers réunis pour sauver la Terre. Avec l’aide de plusieurs autres animaux domestiques membres de la même organisation, il protège les êtres humains et la station spatiale (c’est-à-dire leur maison) contre les extraterrestres (noms de code : fourmis, mouches, sauterelles et, bien sûr, aspirateurs).

Pour les 6 ans et plus

Famille magique Photo : Prestigo

Famille magique (saison 2)

Diffusion télé : samedi à 9 h

Synopsis : Vivre dans une famille magique, ce n’est pas reposant, surtout quand une cousine sirène débarque sans prévenir et qu’un nouveau gérant sournois s’installe au Cabaret Cadabra. Chose certaine, le quotidien du magicien Daniel Coutu et de sa famille est tout sauf banal!

Bonus : des vidéos exclusives sur les secrets de famille et des magicographies