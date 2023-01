La compagnie de danse Bouge de là place l’enfant au cœur de sa démarche : elle interpelle ses sens et lui inspire l’envie de bouger.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Glitch, de la compagnie Bouge de là

Où : en tournée au Québec dans les villes de Québec, de Trois-Rivières, de Châteauguay et de Sherbrooke

Quand : du 22 janvier au 7 mai

Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans

Description : quatre jeunes à l’esprit curieux explorent, lampes de poche à la main, le sous-sol d’un théâtre qui semble abandonné. En sillonnant ce lieu étrange rempli de caisses mobiles, de costumes et d’objets disparates, les jeunes découvrent un laser qui les transportera dans un univers mystérieux. Imaginé par les chorégraphes Audrey Bergeron et Hélène Langevin, Glitch incarne un cinquième personnage : le faisceau lumineux apparaît, disparaît, change de dimensions pour encercler les artistes, jouer avec eux et elles et guider leurs mouvements. La musique techno se marie parfaitement à l’atmosphère mystérieuse et ludique. Cet extrait du spectacle saura titiller votre curiosité et celle des enfants!

Mon avis : la compagnie Bouge de là a déjà fait ses preuves auprès des jeunes. En proposant des mises en scène variées, tant sur le plan des mouvements que de la musique, des décors et des costumes, les chorégraphes parviennent toujours à captiver les jeunes, quel que soit le thème du spectacle. Les parents qui apprécient la danse éprouveront eux aussi beaucoup de plaisir à assister à ce spectacle d’environ 55 minutes.

À noter : pour vous aider à préparer cette sortie, la compagnie Les Gros Becs offre plusieurs conseils pour accompagner au mieux les enfants avant, pendant et après le spectacle.

Prix : le prix des billets varie selon les salles. Ne tardez pas à réserver, car les places s’envolent rapidement!

Le jeu 26 cartes à danser Photo : Gracieuseté - Compagnie Bouge de là

+ : Activité créative et facile à utiliser : le jeu 26 cartes à danser. Afin de faire entrer la danse dans la maison ou à l’école, Hélène Langevin a imaginé, en 2017, une activité pédagogique et artistique unique. Avec ce jeu de type abécédaire qui inspirera à coup sûr les parents, les éducatrices et les éducateurs, ainsi que les enseignantes et les enseignants, les enfants apprendront les lettres et découvriront des mots tout en s’amusant et en bougeant. Dans cette vidéo, la chorégraphe explique comment animer des activités basées sur le mouvement. En plus des cartes à danser, des compléments numériques (capsules vidéo et trame sonore) sont offerts pour laisser aller votre imagination et pousser l’expérience encore plus loin. Coût : 51,50 $, taxes et livraison incluses; 35 $ en cueillette.