Quand un nouveau bébé arrive dans la maison, c’est toute la famille qui vit une période d’adaptation.

Texte de Nadine Descheneaux

N’oubliez pas ces 8 trucs pour faciliter une bonne intégration dans la fratrie.

Apprendre la patience. Attendre son tour n’est pas facile pour le grand frère ou la grande sœur. Proposez-lui de jouer près de vous pendant que vous donnez les soins au bébé. Accordez-lui votre attention sur ce qu’il ou elle fait. Vous ne pouvez pas participer à son jeu, mais vous pouvez lui faire des commentaires comme : Oh! Tu as fait une super tour avec tes blocs!

Laisser votre enfant être enfant. Votre grand ou votre grande reste encore un ou une enfant et a besoin de sentir qu’il ou elle a sa place de petit ou de petite auprès de vous. Vous l’encouragez à être un modèle pour le bébé, mais faites attention de ne pas lui mettre trop de pression.

Lui offrir une poupée. S’il lui est possible de faire comme vous, votre enfant pourra exprimer ses émotions et vous imiter. Offrez-lui aussi des couches, des pyjamas, un biberon, etc. Ne l’obligez pas à jouer avec, mais laissez-lui la possibilité de le faire.

Montrer son influence. Le bébé réagit à la voix, aux mimiques, aux grimaces et aux câlins de sa sœur ou de son frère aîné. Faites-le-lui remarquer. L’enfant sentira son importance pour le bébé!

Faire des compliments en public. Complimentez votre enfant devant la famille élargie ou les gens de votre entourage (et en sa présence!). Dites comment son aide est précieuse et qu’il ou elle est un bon grand frère ou une bonne grande sœur.

Intégrer le bébé dans vos routines. Même s’il n’est pas actif et très participatif, intégrez le bébé à vos activités et à vos rituels. Déposez la coquille sur la table quand vous bricolez et notez subtilement, à un moment où le bébé gazouille : Oh! Je pense qu’il a hâte d’en faire avec nous!

Rassurer votre grand ou votre grande. Écoutez votre enfant quand il est question de ses frustrations (il ou elle ne peut pas jouer avec vous, le bébé pleure, etc.). Votre enfant a besoin de pouvoir nommer ses besoins et de se faire rassurer sur votre amour. À ses yeux, en ce moment, ce bébé n’est pas nécessairement le plus beau cadeau du monde . Vous pouvez aussi lui montrer des photos de quand il ou elle était bébé. Dites-lui que vous deviez aussi beaucoup vous occuper de lui ou d’elle, mais qu’ensuite, tout se replace.

Multiplier les courtes activités. Votre enfant a besoin de passer du temps avec vous sans le bébé, mais pas nécessairement sur de longues périodes. Ça, c’est votre désir de parents. Mais sachez qu’une courte activité (un casse-tête, jouer au ballon, faire un dessin, jouer une partie de jeu vidéo, etc.) est suffisante pour garder le lien. Le bonheur, c’est que vous pouvez faire plusieurs courtes activités : c’est encore mieux qu’une grande! Vous pourriez écrire sur des bouts de papier des activités rapides que vous pouvez faire et demandez à votre enfant de piger quand vous avez un peu de temps!