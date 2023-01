Pour compléter votre visite au Centre des sciences de Montréal ou pour combler la curiosité de vos jeunes et assouvir leur passion pour les animaux préhistoriques, voici certains ouvrages.

Un texte de Ève Christian

Titre : Marco le T.rex gentil

Texte : Constance-Mai Cyr et Ginette Lareault

Illustrations : Laurence Dechassey

Éditions : Caramello

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Marco n’aime pas chasser les animaux comme les autres T. rex. Il aimerait plutôt se joindre au groupe des dinosaures herbivores. Mais l’approche n’est pas simple, car évidemment, il est une menace terrifiante pour eux. Sa gentillesse exemplaire l’aidera à se faire des copines et des copains qui accepteront sa différence.

Mon avis : Cet album fait partie de la collection Manège qui regroupe des livres écrits par des enfants de 7 à 12 ans, sous la supervision de l'autrice et enseignante Ginette Lareault. Du haut de ses 8 ans, Constance-Mai rédige un joli conte qui permet de comprendre que la gentillesse est un atout.

—

Titre : Dinomania : voyage animé au temps des dinosaures

Texte : Arnaud Roi

Illustrations : Gwen Keraval

Éditions : Milan

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Ce grand livre documentaire est composé de cinq doubles-pages qui, en se déployant, font apparaître en trois dimensions de grands animaux disparus. Pour chacune de ces catégories : super-créatures, chasseurs – chassés, reptiles marins et reptiles volants, on trouve la description de quelques bêtes (une trentaine au total) ainsi qu’une ligne du temps.

Mon avis : Les filles et les garçons de niveau préscolaire resteront bouche bée devant ces dinosaures qui sortent de la page. Mais attention : le carton n’est pas à l’épreuve des menottes qui manipulent les objets avec vigueur!

—

Titre : Fred sait tout sur la disparition des dinosaures

Texte : Frédérick Wolfe

Illustrations : Baptiste Amsallem

Éditions : Fonfon

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Quel est l’événement responsable de la disparition des dinosaures? Fred a fait des recherches et expose onze de ses théories… pas très scientifiques, plutôt farfelues et très drôles!

Mon avis : Cet album fait partie de la collection Histoires de rire qui est, ma foi, bien nommée! Le texte de ce conte m’a fait sourire à plusieurs moments tellement il est imaginatif! Divertissant, cet album n’est pas une référence scientifique à part pour la dernière page. Pour les jeunes qui veulent s’instruire davantage sur la disparition des dinosaures, je conseille ce balado en lien avec l’album issu de la série À l’écoute! imaginée et produite par La puce à l’oreille. Les enfants apprécieront aussi les multiples voix qu’emprunte Marc Labrèche (hilarant!) pour faire la lecture de l’album.

Quatre livres jeunesse Photo : Gracieuseté de plusieurs maisons d'édition

—

Titre : Les dinosaures

Texte : Alexis de Gheldere

Illustrations : collectif

Éditions : Méga

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Une lecture idéale pour découvrir des animaux légendaires qui ont vécu sur Terre, dans l’eau et dans les airs. De leur naissance à leur disparition en passant par leur vie familiale et sociale, on apprend à connaître plus particulièrement 14 d’entre eux, et on réalise qu’ils étaient des champions de l’adaptation. Le texte est parsemé de bulles informatives qui ajoutent à l’apprentissage.

Mon avis : La collection Mégadoc s’adresse aux enfants qui en sont à leurs premières lectures avec ses textes concis, son visuel éloquent et sa mise en page aérée. Ça me rassure toujours quant à la véracité d’un livre documentaire scientifique quand il est supervisé par une personne experte. Dans ce cas-ci, c'est François Therrien, paléontologue québécois au Musée royal Turrell d’Alberta, qui explique en termes simples les nouvelles découvertes.

—

Titre : Tout sur les dinosaures

Texte : Giuseppe Brillante et Anna Cessa

Illustrations : Roman García Mora

Éditions : Broquet

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Dans ce documentaire séparé en trois sections (les dinosaures carnivores, les herbivores et les grands reptiles aquatiques), on aborde les caractéristiques biologiques de l’animal, ses comportements et les découvertes les plus récentes.

Mon avis : Plusieurs ouvrages existent au sujet des dinosaures. La particularité de celui-ci tient aux illustrations, qui sont si réalistes qu’on croirait des photographies, et aux textes qui se lisent comme un roman (en plus d’être informatifs). Le schéma qui compare le dinosaure, petit ou grand, à l’humain est vraiment éloquent, particulièrement dans le cas de l’argentinosaurus face auquel je reculerais gentiment – il fait 30 mètres de long et 20 mètres de haut!

—

Collection : Qu’y a-t-il de si génial à propos de…?

Texte : Nicky Dee

Traduction : Olivier Bilodeau

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Cette collection de documentaires comporte, à ce jour, dix titres. Chacun met en vedette un dinosaure ayant vécu à l’ère du mésozoïque. Ils ont tous les mêmes critères pour décrire chaque dinosaure : la signification de son nom scientifique, le moment du mésozoïque où il vivait, la météo de l’époque, les circonstances de sa découverte, ses dimensions relativement à celles d’une souris, d’une porte et d’un autobus. On y présente sa vitesse de déplacement, sa jugeote, et un trouille-o-mètre sur des échelles comparatives, ainsi que plusieurs caractéristiques physiques.

Mon avis : L’autrice voue un culte à ces gros animaux et ça paraît! Sa série comblera les filles et les garçons qui ont la même passion. N’étant pas une experte, elle s’est adjoint l’aide de paléontologues, dont Dean Lomax, auteur et communicateur scientifique. La combinaison de leurs talents donne un bon résultat : les livres sont des références pratiques pour découvrir des détails sur ces animaux préhistoriques dont certains sont moins connus. J’aime beaucoup l’échelle qui évalue le degré de terreur que sème le dinosaure autour de lui et aussi les pages qui résument en un clin d’œil ses forces et ses faiblesses.