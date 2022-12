Noël est terminé, le temps plus calme en famille peut commencer!

Un texte de Ève Christian

Voici quelques propositions pour passer des moments mémorables : jeux de société, mandalas à colorier, musique et histoires à se mettre dans les oreilles, vernis pour les orteils et les doigts, et produits pour rendre l’heure du bain plus amusante.

Titres : Produits pour le bain et les ongles

Le duo fondateur : Sylvie Gauvreau et Christian Ethier

Entreprise : GOM.MEE

À partir de : 1 ou 3 ans, selon le produit

Explications : L’entreprise propose des nouveautés à l’effigie des personnages des Fêtes :

un coffret de manucure et pédicure avec vernis magique, effaceur, sépare-orteils, minibrosse à ongles et minibloc à limer;

de la peinture brillante pour le corps, des slimes (liquide visqueux) et de la pâte à modeler scintillante pour confectionner des sculptures qui serviront de savon.

Mon avis : Le duo qui a conçu cette gamme de produits s’est assuré de les adapter aux peaux sensibles (leur fils souffre d’eczéma).

Les produits pour agrémenter l’heure du bain et laver les petits corps tout en s’amusant conviennent aux enfants à compter de 1 an.

Ceux pour la manucure et la pédicure, non toxiques et fabriqués à base d’eau, sont parfaits pour les femmes enceintes et les enfants de plus de 3 ans. Le vernis est très résistant, son fini est lustré, et les trois couleurs proposées (doré, bleu et rouge) s’obtiennent en deux nuances selon qu’on agite le pot avant l’application ou qu’on n’utilise que la partie supérieure du vernis pour une nuance transparente.

---

Titre : Pyramide d’animaux – Noël

Édition : Haba

Nombre de joueuses et de joueurs : de 2 à 4

À partir de : 4 ans

Explications : Le but du jeu est de réussir à déposer, à tour de rôle, ses sept figurines en bois sur la pyramide qui s’érige peu à peu, et ce, sans être la personne qui la fera s’écrouler.

Mon avis : Habileté et dextérité requises! Les règles sont simples, le jeu est amusant et se joue rapidement (15 minutes). Il existe aussi une variante pour jouer en solo.

---

Titre : LeapPods Max

Édition : LeapFrog

À partir de : 4 ans

Explications : Ce casque d’écoute offre plusieurs activités musicales regroupées en six catégories :

musiques instrumentales;

défis musicaux;

chansons pour danser;

histoires traditionnelles;

histoires pour méditer;

histoires immersives.

Pendant l’écoute, l’enfant utilisera le livret fourni pour vivre, avec deux guides, une aventure imaginaire dans un écosystème naturel (savane africaine, fonds marins, réserve naturelle australienne…). Au total, une cinquantaine d’activités sont proposées. Le casque Bluetooth est rechargeable.

Mon avis : C’est une superbe idée pour se divertir sans écran. Le choix est varié, les voix, les rythmes et les musiques sont agréables à écouter et encourageants (pour les défis). Le calme et une certaine zénitude s’installent pendant les histoires à méditer et les musiques instrumentales. J’adore! Un objet qui explore les compétences d’apprentissage, favorise l’attention, encourage les mouvements et stimule l’imagination.

---

Des suggestions pour les enfants Photo : Gracieuseté de plusieurs maisons d'édition

Titre : À la découverte du hockey sur glace

Texte : Gabriel Anctil

Illustrations : Luke Ives

Éditions : Auzou

À partir de : 6 ans

Résumé : Ce coffret contenant un livre documentaire, 60 aimants et un plateau magnétique représentant la patinoire fera le bonheur de tout enfant qui aime le hockey sur glace ou qui veut s’y initier. Avec les règlements et le matériel fourni, les jeunes s’amuseront à reconstituer l’équipement des membres d’une équipe et de l’arbitre ainsi que les éléments d’une patinoire sur glace pour jouer de super parties.

Mon avis : J’aime beaucoup ce dernier-né de la collection « À la découverte », destinée à ceux et celles qui aiment manipuler des objets, créer des scénarios et jouer avec leur imagination tout en apprenant. Les plus jeunes auront besoin de l’assistance de la fratrie plus âgée ou d’un parent pour lire les règles du jeu et les faits informatifs compris dans le livre.

---

Titre : Super kit de science 6 en 1

Édition : Science4you

À partir de : 8 ans

Explications : Plus d’une soixantaine d’expériences sont proposées dans six domaines : chimie, biologie, science de la Terre, physique, astronomie et science des matériaux. Le matériel est fourni pour réaliser des explosions contrôlées, des éruptions volcaniques, des fusées, des dessins animés…

Mon avis : J’ai toujours dit que la science est amusante et que dès qu’on a un peu de curiosité et qu’on s’y intéresse, c’est tout un univers de connaissances et de plaisir qui s’ouvre à nous. Enfants, ados, parents et grands-parents, installez-vous et jouez ensemble… avec la science! Qualités et compétences requises : dextérité, précision et concentration.

---

Titre : Animaux des bois

Illustrations : Paule Brun

Éditions : Marabout

Pour tout le monde

Résumé : Un livre à colorier aux magnifiques images en noir et blanc qui évoquent une promenade en forêt avec la faune et la flore qu’on y trouve. Le livre se termine par un bestiaire identifiant les animaux et les plantes rencontrés sur chaque page.

Mon avis : À la manière des mandalas, je trouve que ce genre d’album regroupant des images à colorier apporte une certaine zénitude dans le monde fou où nous évoluons, quel que soit notre âge… Des heures de détente, de plaisir et de calme.

---

Titre : Le jeu de la vérité en famille

Édition : 365 éditions

Pour tout le monde

Explications : Ce coffret compte 52 cartes et 52 questions à se poser en famille ou entre copines et copains pour mieux se connaître. Apprenez ce qu’est la journée idéale de vos enfants, ce que vos jeunes feraient avec beaucoup d’argent, leur plus grosse bêtise, ce qui fait leur fierté, l’événement historique qui a le plus marqué leur esprit, ce qu’il y aurait dans leur valise pour un séjour sur une île déserte…

Mon avis : Ce jeu s’apporte facilement dans l’auto ou en avion pour vivre de bons moments en famille et pour que le temps passe plus rapidement. Une façon de parler ensemble de ses émotions, de se raconter des souvenirs, de se confier de petits secrets et, tout simplement, de s’amuser!